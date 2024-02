1Password innove avec l’acquisition de Kolide pour une sécurité renforcée

1Password s’apprête à renforcer sa protection des endpoints grâce à une récente acquisition. Le gestionnaire de mots de passe a annoncé l’acquisition de Kolide pour un montant non divulgué. L’équipe réduite de Kolide, composée de 30 employés, fusionnera avec 1Password « en tant qu’équipe intacte », selon Jeff Shiner, PDG de 1Password. Jason Meller, PDG de Kolide, deviendra le vice-président des produits chez 1Password.

Avec l’essor du travail hybride, les organisations utilisent désormais un mélange d’appareils personnels et fournis par l’entreprise, rendant plus que jamais cruciale la sécurisation de ces dispositifs. Shiner estime que « la plupart des organisations ne savent pas comment sécuriser l’accès à leurs applications et données sur ces appareils. »

Cependant, il croit que « Kolide est la seule entreprise sur le marché offrant ce type de sécurité des dispositifs et de gestion d’accès contextuelle capable de vérifier l’état de santé d’un appareil au moment de l’authentification en temps réel avant d’accorder l’accès aux applications de l’entreprise ».

Kolide peut offrir des alertes et des solutions aux préoccupations de sécurité des endpoints via Slack, ainsi que fournir des outils d’auto-assistance pour résoudre de tels problèmes sur les appareils Mac, Windows et Linux. Il comprend également un centre de confidentialité, où les utilisateurs peuvent voir quelles données sont envoyées à Kolide.

Il est basé sur le projet open source Osquery, un framework d’instrumentation du système d’exploitation qui permet des analyses de bas niveau des endpoints. Il a été créé par Facebook, mais fait maintenant partie de la Linux Foundation.

Davantage de sécurité

Il comptait déjà parmi ses clients de grands noms, y compris 1Password eux-mêmes, ainsi que Databricks, Robinhood, Anduril et l’application de messagerie Discord.

La fusion semble suivre une tendance récente des gestionnaires de mots de passe, ajoutant davantage de services de sécurité à leurs produits. Par exemple, Dashlane a récemment lancé un outil anti-hameçonnage, et NordPass a introduit une nouvelle fonctionnalité de masquage d’email pour aider à protéger la vie privée des utilisateurs.