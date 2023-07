Les recettes publicitaires de Twitter ont chuté de 50 % et le flux de trésorerie est négatif

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour Elon Musk, propriétaire de Twitter. Son investissement de 44 milliards de dollars dans Twitter ne fonctionne pas encore et le Meta de Mark Zuckerberg recrute rapidement des abonnés pour Threads, le nouveau rival de Twitter. Threads dispose d’un avantage considérable grâce à son intégration d’Instagram.

Aujourd’hui, Musk a révélé d’autres mauvaises nouvelles.

Elon Musk a révélé l’état financier de Twitter, brossant un tableau quelque peu désastreux de l’entreprise. Dans un tweet, Elon Musk explique que Twitter a subi une chute vertigineuse de ses revenus publicitaires.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.

—Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2023