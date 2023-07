Selon une fuite, les DM arriveront plus tôt que prévu sur Threads

Le rival de Twitter par Meta, Threads, qui a surgi de nulle part pour atteindre 100 millions d’abonnés après ses 5 premiers jours d’existence, progresse plus rapidement que prévu pour ajouter une fonctionnalité que l’on trouve sur Twitter. À l’origine, Adam Mosseri, PDG d’Instagram, avait déclaré que la messagerie directe pour Threads n’arriverait pas de sitôt. Les messages directs, ou DM, sont des messages envoyés en privé par un abonné à un autre abonné sur la même plateforme.

Il semble maintenant que Threads pourrait offrir des DM plus tôt que prévu. Business Insider a obtenu une note de service interne d’Instagram qui indique que les DM seront bientôt disponibles sur Threads, ainsi que d’autres fonctionnalités. Bien que le rapport ait été bloqué par un paywall, Matt Navarra a posté sur Twitter (ironiquement) que le mémo mentionne de nouvelles capacités qui vont arriver sur Threads.

Il s’agit en fait d’une bonne nouvelle pour Threads, car l’ajout des DM signifie que toute personne sur la plateforme qui souhaite parler à un autre abonné en privé pourra le faire sans quitter Threads et se rendre sur une autre application de réseaux sociaux. Qu’est-ce qui a poussé Threads à avancer la date des DM ?

Il semblerait que d’importants créateurs de Threads aient attiré l’attention des dirigeants d’Instagram et souligné l’importance de lancer cette fonctionnalité sur la plateforme avant d’autres.

Le PDG d’Instagram, Mosseri, a également déclaré que la recherche, les tendances et les sujets améliorés seront bientôt disponibles pour Threads. En outre, Threads a promis la prise en charge de plusieurs comptes, un flux dans l’ordre chronologique qui ne montrerait que les personnes que vous connaissez, la prise en charge des hashtags et la possibilité d’éditer les publications.

D’autres fonctionnalités attendues

Les abonnés souhaitent également avoir la possibilité de supprimer leur compte sans avoir à supprimer leur compte Instagram. Enfin, une fois que Threads sera devenu une vraie place de choix, Instagram cherchera à monétiser la plateforme en vendant des publicités.

Threads est bien parti pour mettre la pression sur Elon Musk et son équipe afin d’attirer plus d’annonceurs et de rendre Twitter positif en termes de flux de trésorerie. Quant à Threads, nous ne savons pas quand les DM et toutes les autres fonctionnalités susmentionnées arriveront sur le site, mais pour ceux qui l’utilisent, ces ajouts ne peuvent pas arriver assez tôt. Et, il semble que Mosseri d’Instagram soit suffisamment intelligent pour comprendre qu’il peut faire monter la pression sur Twitter en lançant ces fonctionnalités plus tôt que prévu.