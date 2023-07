Google Bard peut désormais s’exprimer, et se dote d’autres nouveautés

Dans le monde des chatbots d’intelligence artificielle (IA), ChatGPT d’OpenAI est sans doute le plus connu. Mais, Google Bard est sur ses talons, et le chatbot vient de se voir attribuer une nouvelle capacité : le pouvoir de la parole.

Le changement a été détaillé dans un article de blog de Google, qui décrit la mise à jour comme « la plus grande expansion de Bard à ce jour ». Elle permet à Bard non seulement de parler, mais aussi de converser dans plus de 40 langues, dont le français, d’utiliser des images comme prompts, et bien d’autres choses encore.

L’article de blog de Google explique que l’ajout de la parole à Bard peut être utile « si vous voulez entendre la prononciation correcte d’un mot ou écouter un poème ou un script ». Pour écouter ce que le chatbot a à dire, il vous suffit de saisir votre message, d’attendre la réponse, puis de sélectionner l’icône du son.

Bard peut désormais s’exprimer dans plus de 40 langues et comprendre les messages écrits dans ces mêmes langues. La liste des langues comprend le français, l’arabe, le grec, l’espagnol, le swahili, l’urdu et bien d’autres encore.

Les nouvelles fonctionnalités ne se limitent pas à doter Bard d’une boîte vocale. Google indique qu’il est désormais possible d’utiliser une image comme prompt, ce que les rivaux de Bard peuvent faire depuis quelques mois. Cette fonctionnalité utilise Google Lens et n’est disponible qu’en anglais pour l’instant, mais Google précise qu’elle devrait s’étendre à d’autres langues « prochainement ».

Adapter le ton de Bard

En outre, il est désormais possible d’adapter le ton des réponses de Bard, avec des styles de sortie tels que simple, long, court, professionnel ou décontracté. Cela pourrait offrir un peu plus de flexibilité pour l’utilisation de Bard dans différents contextes.

Le chatbot vous permet également d’épingler et de renommer des conversations dans la barre latérale de Google Bard. Si vous l’utilisez pour générer du code, vous pouvez exporter du code Python vers l’environnement de développement intégré Replit, ainsi que vers Google Colab. De plus, vous pouvez désormais partager les réponses du chatbot avec vos amis. Ces trois fonctionnalités fonctionnent dans plus de 40 langues.

Il reste à voir si ces nouvelles astuces aideront Google Bard à réduire l’écart avec ChatGPT. Mais, il est intéressant d’observer ce que font les développeurs d’IA pour tenter de s’imposer dans une compétition qui s’intensifie de plus en plus.