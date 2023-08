L’Apple Watch Ultra 2 serait équipée de pièces imprimées en 3D

Il semblerait que nous n’ayons plus à attendre longtemps avant de voir l’Apple Watch Ultra 2. L’un des experts les plus fiables d’Apple a prédit qu’elle arriverait plus tard dans l’année et que l’Apple Watch Ultra 2 contiendrait des pièces imprimées en 3D.

C’est l’analyste Ming-Chi Kuo qui l’affirme, et il semblerait que les pièces en question soient fabriquées en titane. Selon Kuo, Apple « adopte activement la technologie de l’impression 3D » et pourrait l’utiliser dans d’autres produits à l’avenir.

Je parle ici de plusieurs niveaux au-dessus de la technologie d’impression 3D disponible pour les consommateurs : à l’échelle industrielle, cette initiative pourrait permettre à Apple d’économiser de l’argent sur les coûts de production et d’accélérer le processus de fabrication en même temps.

Kuo mentionne des « pièces mécaniques » pour l’impression 3D — si l’on se réfère à l’Apple Watch Ultra originale, il s’agirait de la couronne numérique, du bouton latéral et du bouton d’action. Ces pièces sont actuellement fabriquées à l’aide d’un processus CNC (Computer Numerical Control).

Aussi intéressantes que soient les décisions d’Apple en matière de fabrication, elles ne nous en disent pas plus sur ce que nous pouvons attendre de l’Apple Watch Ultra 2 — même s’il est possible que la réduction des coûts de production se traduise par une baisse du prix de vente au détail.

Une annonce en septembre

Il a été question que l’Apple Watch Ultra 2 soit présentée en septembre, en même temps que l’iPhone 15 et l’Apple Watch 9. D’après ce que Ming-Chi Kuo a ajouté ici, cela semble être un pari sûr à ce stade.

Malheureusement, il semble que la mise à jour sera relativement mineure, le passage à une technologie d’affichage légèrement supérieure étant l’une des rares améliorations évoquées. En fait, l’Apple Watch Ultra 3 pourrait bien être la mise à niveau à attendre.