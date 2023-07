Microsoft teste un AI Hub pour la boutique d’applications de Windows 11

Mais il semble que d’autres fonctions alimentées par l’IA soient en préparation pour le Windows Store. Microsoft a récemment présenté une fonction appelée « AI-Generated Review Summary » qui résumera la description et les commentaires d’une application afin que les utilisateurs comprennent rapidement de quoi il s’agit et s’ils sont satisfaits de l’expérience qu’elle offre.

C’est également un autre moyen pour Microsoft de promouvoir sa propre suite d’applications de productivité Office, qui sont de plus en plus dotées d’outils d’IA. En mars 2023, la société a introduit Microsoft 365 Copilot , qui apporte essentiellement des astuces assistées par l’IA à des applications telles que Word, Excel, Outlook, Teams et PowerPoint, entre autres. Dans Word, la fonction Copilot peut rédiger des brouillons d’idées, tandis que dans PowerPoint, elle peut faire des présentations détaillées à l’aide d’une courte invite textuelle.