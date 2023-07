Proton Drive a enfin une application Windows

Même si vous êtes très préoccupé par la protection de votre vie privée, il est difficile de se détourner des solutions de stockage en cloud les plus populaires, comme Google Drive et Dropbox. Ces services peuvent s’intégrer directement au système de fichiers de votre ordinateur, ce qui facilite la sauvegarde ou le téléchargement de fichiers. Mais aujourd’hui, après une longue attente, Proton Drive prend enfin le relais.

Si la confidentialité et la sécurité sont des priorités absolues, il n’y a pas de meilleur endroit que Proton Drive pour sauvegarder vos fichiers.

L’application Proton Drive pour Windows vient d’être lancée et elle est assez robuste. Ce client vous permet d’accéder à Proton Drive sans ouvrir votre navigateur, et il peut synchroniser régulièrement des dossiers de votre PC vers le cloud. C’est l’application de bureau directe que tous les utilisateurs de Proton Drive voulaient, et bien qu’elle se fasse attendre, c’est une bonne nouvelle.

Il est intéressant de noter que ce client de bureau peut également garder une trace de toutes les modifications que vous apportez à vos fichiers. Si vous supprimez accidentellement une ligne importante d’un document, Proton Drive vous permettra de revenir à une version antérieure du document.

Proton Drive est bien entendu protégé par un chiffrement de bout en bout. Il est disponible en version gratuite et payante. Cela dit, la version gratuite ne comprend que 1 Go de stockage. Si vous êtes intéressé par ce service, vous devriez probablement opter pour la version de 200 Go. Il ne coûte que 4 dollars par mois, ce qui est assez compétitif par rapport à d’autres solutions de stockage dans le cloud. (L’espace de stockage de Proton Drive peut atteindre 3 To avec la formule la plus chère).

Une suite très sécurisée

Notez que Proton a également lancé son plan familial plus tôt cette année, qui comprend la suite complète d’applications de Proton — Drive, Mail, Calendar, VPN, et le Proton Pass récemment lancé. Ce plan familial est une alternative très intéressante à d’autres abonnements, tels que Google One et Microsoft 365. Gardez toutefois à l’esprit que Proton ne dispose pas d’applications d’édition de documents et que Proton Drive ne peut toujours pas synchroniser automatiquement les photos de votre smartphone.

Vous pouvez télécharger l’application Proton Drive pour Windows dès aujourd’hui. N’oubliez pas que cette application est également disponible sur les appareils mobiles. Une application macOS est également en cours d’élaboration et pourrait arriver dans quelques mois. Il semble qu’une application Linux ne soit pas une priorité pour l’instant, malheureusement.