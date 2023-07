Le Fairphone 5 sera un smartphone réparable doté d’un processeur plus rapide et d’un nouveau design

Le prochain smartphone de Fairphone est proche de voir le jour, près de deux ans après le lancement du Fairphone 4 en Europe. Alors que Fairphone n’a encore officiellement rien dit sur son prochain smartphone, des détails sur le Fairphone 5 à venir ont commencé à fuir ces dernières semaines.

Le mois dernier, Android Authority a publié une série de photos montrant le design du smartphone. Et maintenant, un listing GeekBench pour un « Fairphone FP5 » fournit quelques indices sur les spécifications du smartphone.

Bien qu’il soit important de garder à l’esprit que les données de GeekBench peuvent être falsifiées, il n’y a rien d’invraisemblable dans l’entrée de la base de données. Elle décrit un smartphone doté de 8 Go de RAM, du logiciel Android 13 et d’un processeur ARMv8 à 8 cœurs :

1 cœurs de CPU à 2,71 GHz

3 cœurs de CPU à 2,4 GHz

4 cœurs de CPU à 1,96 GHz

MySmartPrice suppose qu’il pourrait s’agir d’un processeur Snapdragon 782G de Qualcomm, qui apporterait probablement une amélioration significative des performances par rapport au Snapdragon 750G utilisé dans le Fairphone 4.

En attendant, grâce aux photos d’Android Authority, nous savons que le smartphone aura une nouvelle disposition de la caméra avec une découpe en forme de poinçon dans l’écran pour la caméra frontale plutôt qu’une encoche de type goutte d’eau, tout en conservant la disposition triangulaire de la caméra arrière pour deux caméras et un flash LED. Les spécifications de la caméra n’ont pas encore été communiquées.

Toujours modulaire et réparable

La chose la plus importante à propos de ce nouveau smartphone est qu’il semble avoir un design modulaire et réparable analogue à celui du Fairphone 4, avec un capot arrière amovible et des pièces remplaçables par l’utilisateur, y compris la batterie, le haut-parleur, le port USB et les modules de caméra avant et arrière. Et, comme le Fairphone 4, le Fairphone 5 semble avoir un lecteur de carte microSD mais pas de prise casque de 3,5 mm.

Fairphone vend généralement des pièces détachées sur son site Web et promet au moins cinq ans d’assistance logicielle pour ses smartphones, et parfois jusqu’à sept ans.