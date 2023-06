Proton lance enfin son gestionnaire de mots de passe, Proton Pass

by

Il n’y a pas si longtemps, Proton a présenté le nouveau membre de son écosystème d’applications : Proton Pass. Aujourd’hui, l’application Proton Pass est disponible pour tout le monde, et vous pouvez donc l’essayer si vous le souhaitez.

Un peu plus de deux mois après que Proton ait choisi de lancer Proton Pass pour un très petit groupe d’utilisateurs, l’application est maintenant disponible pour tous. Proton Pass vise à apporter les mesures de sécurité et de confidentialité pour lesquelles Proton est connu à vos mots de passe et, en général, à votre identité en ligne.

Les gestionnaires de mots de passe sont assez simples. Ils vous permettent de générer et de stocker des mots de passe uniques à la volée. Vous pouvez accéder à ces mots de passe à partir de tous vos appareils et, pour plus de commodité, les gestionnaires de mots de passe remplissent automatiquement vos informations lorsque vous devez vous connecter à un site Web ou à une application.

Proton Pass remplit ces tâches de base. Mais outre les fonctionnalités habituelles d’un gestionnaire de mots de passe, l’application peut générer des adresses e-mail qui dissimuleront votre véritable adresse e-mail sur le site Web auquel vous vous inscrivez, en vous donnant à la place des e-mails @passmail.com générés de manière dynamique pour le service dont vous avez besoin. C’est idéal pour les comptes jetables, mais aussi pour pratiquement tous les services pour lesquels vous ne souhaitez pas indiquer votre véritable adresse électronique.

Proton Pass est également conçu dès le départ pour être solide et protéger vos mots de passe contre les violations, en s’assurant que vous êtes le seul à pouvoir y accéder. Et si vous devez changer d’appareil ou si une tragédie survient, vous n’aurez pas nécessairement à perdre vos mots de passe, car ils seront synchronisés entre plusieurs appareils et vous pourrez même générer des sauvegardes chiffrées de bout en bout.

Une excellente alternative aux géants

Bien sûr, Proton Pass est encore un peu jeune. Il n’est pas aussi robuste que 1Password ou d’autres concurrents, et il ne dispose toujours pas d’une application de bureau dédiée (vous devez vous contenter d’une extension de navigateur de bureau et d’une application mobile). Mais, Proton Pass propose un chiffrement de bout en bout, il fait l’objet d’un audit indépendant et la version gratuite permet de stocker un nombre illimité de mots de passe. Ce n’est pas mal du tout.

J’imagine que Proton Pass sera assez populaire, surtout parmi ceux qui utilisent Proton Mail. Et, bien sûr, la version payante de Proton Pass est incluse dans le Proton Family Plan.

Vous pouvez même obtenir la version Plus pour 1 euro par mois si vous vous inscrivez maintenant à un abonnement annuel, alors assurez-vous de l’obtenir dès maintenant si vous voulez un gestionnaire de mots de passe ultra-sécurisé. Il reviendra ensuite à 4,99 euros par mois, mais si vous bénéficiez de cette réduction, vous pouvez vous attendre à payer 1 euro par mois même après l’augmentation du prix.