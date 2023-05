Le plan familial de Proton offre une série d’outils de protection de la vie privée et de stockage sur le cloud

Les familles à la recherche d’une alternative à Google One axée sur la protection de la vie privée ont désormais au moins une option. Proton vient de lancer sa propre offre familiale, qui comprend l’accès à la suite complète d’applications de Proton et à un vaste espace de stockage dans le cloud.

David Dudok de Wit, Chef de produit chez Proton, indique : « L’abonnement familial compte parmi les services les plus demandés par notre communauté et je suis ravi d’annoncer son lancement aujourd’hui. En tant que parent, j’ai hâte d’apprendre à mes enfants comment bien gérer leur messagerie, leur stockage cloud et la sécurité en ligne, dès leurs premiers pas sur internet. Je sais que je ne suis pas seul dans ce cas. L’abonnement Proton Family est une étape supplémentaire dans notre mission de faire de la protection de la vie privée la règle absolue pour tous. »

Proton se présente comme un fournisseur de services privés et sécurisés. Toutes ses applications sont protégées par un chiffrement de bout en bout, le code est open source et Proton est lui-même soumis aux lois suisses sur la confidentialité des données. L’entreprise a lentement développé sa collection d’applications, qui comprend Proton Mail, VPN, Calendar et Drive.

Toutes ces applications, ainsi que 3 To de stockage partagé dans le cloud, sont incluses dans le nouveau plan familial. Vous pouvez inviter 6 membres à rejoindre votre plan familial et vous bénéficiez gratuitement de 20 Go de stockage supplémentaire par an. Proton promet également l’accès à tous ses services à venir, y compris son gestionnaire de mots de passe (une fois qu’il sera sorti de la version bêta).

La formule familiale est disponible pour 29,99 euros par mois. Mais si vous souhaitez économiser un peu d’argent, vous pouvez acheter une année complète pour 288 euros (soit une réduction de 72 euros) ou deux années pour 480 euros (soit une réduction de 240 euros). Notez que les plans Proton individuels coûtent 12 euros par mois. Le plan familial est donc une bonne option, même si vous le partagez avec seulement deux autres personnes.

Comparaison avec Google One

Il est toutefois difficile de comparer ces prix à ceux de Google One. Google One vous permet d’ajouter des membres de votre famille dans tous ses niveaux d’abonnement, qui commencent à 19 euros par an. Bien entendu, Google One est principalement un abonnement au stockage sur le cloud, puisque Gmail et d’autres outils sont gratuits.

Je dois également mentionner que Proton dispose d’un système Changement facile pour aider les utilisateurs de Google, Yahoo et Microsoft à migrer leurs données de messagerie. Vous pouvez également importer les données de Google Calendar dans Proton Calendar.