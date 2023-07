Le OnePlus 12 avec une caméra téléobjectif périscopique fait surface dans des rendus

Les rumeurs de spécifications suggèrent que le OnePlus 12 sera doté d’un écran 2K incurvé avec des bords fins et un impressionnant taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les capacités de charge devraient être de premier ordre, avec une batterie de 5 000 mAh prenant en charge les technologies de charge filaire de 150 W et de charge rapide sans fil de 50 W.

La face avant du OnePlus 12 présente des bords plus fins que celle de son prédécesseur et adopte un design à poinçon pour la caméra frontale, qui a été déplacée au centre, améliorant ainsi l’attrait visuel de l’appareil.