Meta ajoute des avatars de dessins animés aux appels vidéo sur Instagram et Messenger

La pandémie était censée nous mettre à l’aise avec les appels vidéo, mais nombreux sont ceux qui n’apprécient toujours pas le processus. Penser à sa tenue vestimentaire à sa coiffure peut parfois s’avérer un peu excessif, d’autant plus s’il s’agit d’un appel matinal et que votre cerveau est encore au lit.

Meta a heureusement pris en compte ces inconvénients et a lancé des avatars de dessins animés pour les appels vidéo sur Instagram et Messenger.

« Ne serait-ce pas génial s’il y avait une troisième option entre la caméra éteinte et la caméra allumée pour vous permettre de vous sentir un peu plus présent lors de l’appel ? » a déclaré Meta dans un article annonçant la nouvelle fonctionnalité.

Comme on peut s’y attendre, les avatars de dessins animés de Meta suivent les mouvements de votre visage lors des appels vidéo et capturent même les gestes tels que les roulements d’yeux, alors faites attention si votre ami ou votre patron vous dit quelque chose que vous ne voulez pas entendre. En ce sens, il réagit de la même manière que les avatars Memoji d’Apple pour les appels FaceTime.

Une vidéo de promotion de la nouvelle fonctionnalité, qui fonctionne à la fois sur iOS et Android, révèle que vous pouvez également sélectionner un avatar de dessin animé représentant un hibou, un lama ou un autre animal, bien que ce choix puisse s’avérer peu judicieux s’il s’agit d’une personne importante à laquelle vous vous adressez.

Parfait pour le Métaverse

Le système d’avatars de l’entreprise est un élément clé de son grand projet de Métaverse, car c’est l’image animée de vous, de vos amis et de vos collègues qui peuplera le monde de réalité virtuelle qu’elle a imaginé. L’introduction d’avatars de dessins animés dans ses applications est donc une extension tout à fait logique, qui devrait s’avérer très appréciée des utilisateurs qui préfèrent parfois ne pas se faire remarquer lors d’un appel.

L’entreprise a également indiqué qu’elle travaillait sur un outil pour Facebook et WhatsApp qui permet de créer un avatar encore plus facilement en prenant simplement un selfie en direct. Une mise à jour à ce sujet devrait être bientôt disponible.

Elle lance également des autocollants d’avatars animés pour les Stories et les Reels d’Instagram et de Facebook, les commentaires Facebook et les fils de messages individuels sur Messenger et Instagram.

Enfin, Meta a déclaré qu’elle normalisait l’apparence de ses avatars sur toutes ses plateformes, « de sorte que la façon dont vous apparaissez dans la réalité virtuelle correspondra à la façon dont vous apparaissez sur Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. »