Android 14 beta 4 est arrivé, probablement la dernière beta avant le lancement de la version stable

Google a maintenu un calendrier serré pour les versions bêta d’Android 14, la version 2023 du système d’exploitation le plus répandu au monde. Aujourd’hui, nous pouvons ajouter un cran supplémentaire avec le lancement de la quatrième version bêta.

Android 14 beta 4 est disponible dès maintenant pour tous les appareils Pixel pris en charge. Pour être clair, il s’agit de tous les appareils Pixel lancés après (et y compris) le Pixel 4a 5G. Et oui, cela inclut — pour la première fois — le Pixel Fold et la Pixel Tablet. Si vous avez l’un de ces périphériques Pixel pris en charge, vous pouvez installer la quatrième bêta d’Android 14.

Cette mise à jour marque la deuxième version stable de la plateforme Android 14, avec des API finalisées et des comportements orientés vers l’application que les développeurs peuvent examiner et intégrer dans leurs applications.

Les développeurs peuvent désormais publier leurs applications sur Google Play pour les appareils fonctionnant sous Android 14 au niveau de l’API officielle. Pour garantir la compatibilité, les développeurs sont invités à tester leurs applications sur des appareils fonctionnant sous Android 14 Beta 4. Ils peuvent explorer les nouvelles fonctionnalités et API, signaler tout problème et évaluer l’impact des changements de comportement par défaut dans Android 14. En outre, les développeurs peuvent tester leurs applications avec des changements de comportement spécifiques à Android 14.

Cependant, vous n’avez pas longtemps à attendre si vous n’êtes pas à l’aise avec le lancement d’une bêta. Selon le calendrier d’Android 14, Google est en passe de lancer la version stable du système d’exploitation en août. Cela signifie qu’il s’agira probablement de la dernière version bêta, bien qu’il soit possible qu’une version bêta 4.1 d’Android 14 soit lancée dans les prochaines semaines.

La nouveauté la plus notable de cette version d’Android 14 est l’introduction du Easter Eggs d’Android 14, repéré pour la première fois par Mishaal Rahman. Vous pouvez y accéder sur un smartphone exécutant la dernière version bêta en naviguant vers Paramètres > À propos du téléphone > Version d’Android, puis en tapant plusieurs fois sur le numéro de version jusqu’à ce que le Easter Eggs apparaisse.

Houston, we have a liftoff 🚀! The new Easter egg is here in Android 14 Beta 4, and it’ll delight any space sim enthusiasts out there. I don’t know what the heck I’m doing, but here’s a first look at the new Easter egg! I bet @dsandler had a LOT of fun with this one. pic.twitter.com/nhfravAG8S

—Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 11, 2023