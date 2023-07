Anthropic dévoile Claude 2, le dernier concurrent de ChatGPT

Anthropic, le laboratoire d’IA créé par des expatriés de OpenAI, a lancé son propre concurrent de ChatGPT, Claude, en mars dernier. Aujourd’hui, Anthropic présente Claude 2, son chatbot d’IA de nouvelle génération, qui serait plus rapide, plus intelligent pour traiter des requêtes plus longues, et il est plus apte à articuler ses réponses.

Le laboratoire d’IA basé à San Francisco affirme que Claude peut désormais éviter les contenus nuisibles de manière plus efficace. Le processus de développement d’Anthropic a notamment consisté à former le modèle Claude à des règles inspirées de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies. Pour une IA, cette « constitution morale » n’est rien de plus qu’un ensemble de paramètres, mais elle fait toute la différence en rendant le chatbot plus empathique et plus humain, et moins machinal.

Anthropic décrit cet effort dans un document de recherche intitulé « Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback ». Un autre aspect notable de cette approche est que Claude est censé améliorer lui-même son comportement et s’adapter aux cas de mauvaise conduite sans nécessiter d’intervention humaine.

D’après les tests internes d’Anthropic, Claude 2 serait deux fois plus efficace pour éviter les réponses nuisibles. Pour l’instant, le seul inconvénient est que Claude 2 est limité aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais Anthropic prévoit de l’étendre à l’échelle mondiale dans les mois à venir.

Une alternative à ChatGPT qui mise sur la sécurité

Autre évolution notable, Claude 2 est désormais accessible via son propre site Web. Afin d’élargir sa portée, notamment auprès des entreprises, les API de la deuxième génération du modèle Claude ont également été publiées.

Avec Claude 2, Anthropic cherche à offrir une mise à jour de la même ampleur que celle obtenue par OpenAI avec la mise à jour GPT-4 pour ChatGPT. Claude 2 est censé offrir une mémoire plus longue, et est également meilleur pour résoudre les questions mathématiques, alignées sur le code, ainsi que les requêtes signées par le raisonnement.

Anthropic affirme que Claude 2 a obtenu 76,5 % de réponses correctes aux questions à choix multiples de l’examen du barreau, ce qui représente un bond significatif de plus de 73 % par rapport au modèle Claude 1.3.



L’entreprise précise que les utilisateurs peuvent désormais saisir des requêtes d’une valeur de 100 000 jetons. Pour mettre cela en perspective, ChatGPT ne peut traiter que des jetons d’une valeur maximale de 8 000 jetons. En termes linguistiques, environ 2 000 jetons envoyés à Claude correspondent à un essai de 1 500 mots. Anthropic a procédé à la mise à jour des jetons en mai 2023, notant que Claude pouvait désormais traiter un roman entier en moins d’une minute.

Pour les utilisateurs, cela signifie que Claude 2 peut désormais traiter facilement des documents longs comme des lettres et des histoires, tout en étant capable de condenser de longs documents en des formes concises.

Claude 2 semble séduire les entreprises

L’approche d’Anthropic semble trouver un écho auprès des entreprises. La startup travaille avec des « milliers d’entreprises » qui utilisent l’API de Claude, y compris des sociétés de productivité comme Slack et Notion. Elle a déclaré que la fenêtre contextuelle de 100 000 jetons (c’est-à-dire la quantité d’informations que vous pouvez saisir) dans Claude 2 permet de nouveaux cas d’utilisation tels que le résumé de longues conversations ou la rédaction de mémos et d’articles d’opinion.

Dans un secteur dominé par des acteurs majeurs comme OpenAI, Anthropic gagne du terrain en se concentrant sur le développement de solutions d’IA responsables, transparentes et faciles à utiliser.