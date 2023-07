Une fuite de photos du Galaxy Z Fold 5 nous donne le meilleur aperçu du smartphone

Plus nous nous rapprochons du lancement du Galaxy Z Fold 5, plus les fuites s’améliorent et deviennent détaillées, et la dernière en date est l’une des meilleures, puisque nous avons maintenant vu des photos qui semblent montrer le Galaxy Z Fold 5.

Ces photos ont été partagées sur Reddit et relayées par Android Police par un utilisateur qui affirme avoir obtenu les images de quelqu’un qui essayait de vendre le smartphone, et les images semblent certainement authentiques.

Vous pouvez clairement voir le design pliable sans espace, rendu possible par la nouvelle charnière en forme de goutte d’eau qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs pour le Galaxy Z Fold 5. Les images offrent également un aperçu clair de l’écran de couverture et de l’arrière de l’appareil, avec un bloc caméra à trois lentilles.

Il y a aussi une photo de l’écran principal pliable, mais elle est floue et il est difficile de voir la taille du pli. Même avec le flou, le pli est visible, ce qui n’augure rien de bon.

Les autocollants apposés sur ce Galaxy Z Fold 5 montrent qu’il s’agit d’un appareil de test, et que le matériel n’est peut-être pas définitif. Néanmoins, cela nous donne un bon aperçu du probable design du smartphone, et correspond aux fuites précédentes.

Pas très différent du Galaxy Z Fold 4

Ce ne sont pas les premières photos du Galaxy Z Fold 5 que nous avons vues, mais les précédentes étaient de moindre qualité et ne montraient pas le smartphone dans son intégralité. Elles montraient cependant le même design, donc avec la plupart des fuites qui s’alignent maintenant, nous dirions que c’est probablement ce à quoi le Galaxy Z Fold 5 va ressembler.

Si c’est le cas, à part les deux moitiés qui se plient à plat, il ne sera pas très différent du Galaxy Z Fold 4, mais il sera certainement plus puissant, avec un chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy presque certainement inclus, tandis que les fuites indiquent également un écran plus lumineux, un nouveau capteur photo, et peut-être d’autres mises à niveau.

Nous saurons bientôt exactement ce que le smartphone a à offrir, car Samsung devrait annoncer le Galaxy Z Fold 5 le 26 juillet, aux côtés du Galaxy Z Flip 5, de la série Galaxy Tab S9 et la série Galaxy Watch 6.