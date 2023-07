Comment regarder en direct le lancement du Nothing Phone (2) ?

La longue attente est enfin terminée, et après avoir teasé son nouveau smartphone au cours des 6 derniers mois, Nothing est enfin prête à lancer le Phone (2).

Le Nothing Phone (2) s’est déjà fait un nom grâce au moteur de communication de l’entreprise. C’est également la première fois que Nothing lancera un smartphone aux États-Unis, un appareil avec des spécifications de haut niveau, contrairement au Nothing Phone (1), un appareil de milieu de gamme. Bien entendu, le nouveau Nothing Phone sera également disponible sur d’autres marchés que la France, en Europe plus généralement, l’Amérique du Nord, ou encore le Royaume-Uni et l’Asie.

L’événement de lancement du Nothing Phone (2) sera retransmis en direct ce mardi 11 juillet à 17 h, heure de Paris. Vous pouvez suivre la retransmission en direct sur la page YouTube de la société.

Si vous voulez être parmi les premiers à essayer le Nothing Phone (2) en France, vous pouvez vous rendre au LEGACY concept store, au 46 avenue George V/Le Fouquet’s à Paris. Des événements analogues du Phone (2) auront lieu le même jour à Londres, Dublin, Berlin, Tokyo, Rotterdam, Kuala Lumpur, Dubaï et Bengaluru.

Vous trouverez les détails et les adresses de ces événements de vente en personne du Nothing Phone (2) depuis ce lien.

Vivement le lancement !

Nous en avons déjà vu pas mal grâce à une vidéo récemment publiée montrant la nouvelle interface Glyph du smartphone. Mais, nous aurons tous les détails demain avec une nouvelle vidéo de lancement mettant en scène Carl Pei, PDG de Nothing, et le YouTubeur Casey Neistat. En ce qui concerne le Nothing Phone (2), il sera équipé d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm et d’une grande batterie de 4 700 mAh. On ne sait pas exactement quel type d’améliorations sera apporté au logiciel, mais il arrivera avec Nothing OS 2.0. En outre, comme mentionné, la société proposera également une nouvelle interface Glyph à l’arrière, ainsi qu’une application Glyph Composer qui permettra aux utilisateurs de personnaliser facilement les effets de lumière et de créer de nouvelles sonneries.

Nous avons prévu une tonne de contenu autour du Nothing Phone (2) le jour du lancement, alors restez à l’écoute pendant encore quelques heures pour voir si le deuxième smartphone de Nothing est à la hauteur de l’engouement qu’il suscite.