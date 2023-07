La PDG de Twitter affirme que la plateforme a connu sa meilleure journée la semaine dernière

Linda Yaccarino, PDG de Twitter, a tweeté lundi que malgré l’agitation actuelle autour de la nouvelle et très similaire application Threads de Meta, Twitter a connu sa plus grande journée d’utilisation la semaine dernière.

En incluant subtilement le nom de la nouvelle application de Meta, qui a été lancée en grande pompe mercredi dernier, Yaccarino a fait de son mieux pour chanter les louanges de Twitter, en tweetant : « Je ne veux pas vous laisser en plan… mais Twitter, vous vous êtes vraiment surpassés ! La semaine dernière, nous avons connu notre plus grande journée d’utilisation depuis février. Il n’y a qu’UN SEUL Twitter. Vous le savez. Je le sais ».

Don’t want to leave you hanging by a thread … but Twitter, you really outdid yourselves! Last week we had our largest usage day since February. There’s only ONE Twitter. You know it. I know it. 🎤

