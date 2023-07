WhatsApp Web permettra bientôt de se connecter par un numéro de téléphone

Meta met régulièrement à jour la version Web de WhatsApp en y ajoutant des fonctionnalités utiles telles que la possibilité d’utiliser WhatsApp sur deux smartphones et d’appeler jusqu’à 32 personnes sur le Web, entre autres. Cette fois-ci, il semble que vous puissiez relier plus facilement votre compte WhatsApp sur le Web. Voici comment procéder.

