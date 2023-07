Avec Windows 365, Microsoft pourrait déplacer Windows 11 dans le cloud pour tous

Les rumeurs laissent entendre que Windows 365 sera disponible en version grand public, dont l’une sera une offre « familiale », et nous avons également entendu des rumeurs sur les potentiels prix de cet abonnement.

Windows 365 est une installation de Windows 11 basée sur le cloud, ce qui signifie qu’il vous est transmis en continu, plutôt que d’être installé sur votre PC local, et il est actuellement disponible pour les entreprises dans trois plans différents (et il y a des produits distincts pour le monde de l’entreprise, également, tous avec des applications Office incluses).

La rumeur, telle que Windows Latest l’a entendue de ses sources, est donc qu’il y aura des plans Windows 365 grand public destinés aux utilisateurs quotidiens, avec la théorie proposée que l’un sera un abonnement individuel, et l’autre un forfait familial (pour plusieurs utilisateurs, ce qui reviendra moins cher que le plan pour une seule personne, bien sûr).

Il n’y a encore rien de ferme sur les prix, ce qui n’est pas surprenant, mais les rumeurs internes indiquent que Microsoft a envisagé de facturer au moins 10 dollars par mois pour le produit grand public Windows 365 le moins cher, ou peut-être plutôt 20 dollars pour l’abonnement d’entrée de gamme.

Il faut prendre tout cela, et en particulier ce point sur la tarification, avec beaucoup de pincettes. Il est mentionné que les prix sont encore très incertains à ce stade, mais on peut s’attendre à ce que les plans grand public soient probablement moins chers que les abonnements professionnels (et on peut espérer que ce sera le cas).

Quel est le calendrier de lancement de Windows 365 pour le grand public ? Windows Latest estime que la version sur le cloud de Windows 11 arrivera à l’automne, ce qui signifie qu’en théorie, le lancement n’aura lieu que dans quelques mois.

L’avenir de Windows 11 doit passer le cloud

En toute honnêteté, je ne suis pas sûr qu’une sortie soit si proche. D’ailleurs, je suis plutôt sceptique quant à la capacité de Microsoft à agir aussi rapidement comme je l’ai récemment mentionné. Cela dit, cette voie semble bel et bien être dans les cartons, comme en témoignent les documents qui ont été révélés récemment à l’occasion de l’audience opposant la FTC à Microsoft, et qui montrent très clairement les ambitions du géant du logiciel en matière d’informatique dématérialisée.

En effet, Microsoft considère que l’avenir du secteur grand public passe par le transfert de Windows 11 vers le cloud, et par une installation du système d’exploitation gérée sur un serveur distant et diffusée sur n’importe quel appareil, n’importe où, plutôt que sur votre PC local. Et ces nouvelles rumeurs sont certainement un important indice que cela pourrait se produire plus rapidement que prévu.

Cependant, avant de se lancer dans le PC dans le cloud et d’exclure complètement les installations locales, Microsoft pourrait d’abord visiter une sorte de compromis pour les utilisateurs de Windows 11, impliquant un système à double boot qui peut être utilisé soit localement, soit en tant que PC sur le cloud.