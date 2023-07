Le chatbot d’IA médicale Med-PaLM 2 de Google est déjà testé dans les hôpitaux

L’engagement de Google à exploiter l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la santé a franchi une nouvelle étape avec le développement de Med-PaLM 2.

L’IA Med-PaLM 2, actuellement testé à l’hôpital de recherche Mayo Clinic, vise à révolutionner les requêtes médicales et à améliorer l’accès à l’information sur les soins de santé. Le WSJ rapporte qu’un courriel interne qu’il a consulté indique que Google pense que son modèle mis à jour peut être particulièrement utile dans les pays où « l’accès aux médecins est plus limité ».

Med-PaLM 2 est une version améliorée de PaLM 2, qui a été présentée à Google I/O en mai de cette année. PaLM 2 sert de modèle linguistique à l’assistant virtuel de Google, Bard.

S’appuyant sur les fondements de son prédécesseur, Med-PaLM 2 a été conçu spécifiquement pour les conversations médicales et offre un potentiel considérable pour relever les défis en matière de soins de santé dans les pays où l’accès aux professionnels de la santé est limité.

Formation améliorée et capacités spécialisées

Google a adopté une approche méticuleuse pour la formation de Med-PaLM 2 en rassemblant une collection complète de démonstrations réalisées par des experts médicaux. Cette formation ciblée vise à améliorer l’efficacité de l’outil dans les conversations sur les soins de santé, en le distinguant des chatbots plus généralistes tels que Bard, Bing et ChatGPT.

Alors que Med-PaLM 2 présente des capacités remarquables, un e-mail interne révèle que Google reconnaît les problèmes de précision couramment observés dans les modèles de langage de grande taille.

Un document de recherche publié par Google en mai a permis de mieux comprendre cet aspect. Les médecins participant à l’étude ont relevé certaines inexactitudes et informations non pertinentes dans les réponses fournies par Med-PaLM et Med-PaLM 2 lorsqu’elles sont comparées aux réponses de médecins humains. Toutefois, il convient de noter que Med-PaLM 2 a obtenu des résultats équivalents à ceux des médecins réels sur divers autres aspects, notamment les capacités de raisonnement, les réponses consensuelles et la compréhension. Cela souligne le potentiel de l’IA à améliorer l’expertise médicale et à contribuer de manière significative aux pratiques de soins de santé.

Stades précoces et améliorations continues

Greg Corrado, directeur principal de la recherche chez Google, a souligné que Med-PaLM 2 n’en était qu’à ses débuts. Même si Greg Corrado ne s’y fierait pas personnellement pour les soins de santé de sa famille, il pense que Med-PaLM 2 peut élargir considérablement les domaines d’application dans lesquels l’IA peut être bénéfique pour les soins de santé.

Conformément à son engagement de transparence, Google a récemment mis à jour ses règles de confidentialité. Cette mise à jour mentionne explicitement l’utilisation de données accessibles au public pour la formation de modèles de langage (précédemment appelés modèles d’IA). En incorporant ces données, Google vise à améliorer la formation et les performances de ses modèles d’IA tout en respectant les normes de confidentialité.