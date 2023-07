Windows 11 devrait bientôt bénéficier d’un plus grand nombre d’applications Android

Amazon vient d’annoncer aux développeurs que l’Appstore sur Windows 11 est « désormais généralement disponible » , ce qui signifie que tout le monde peut désormais se lancer et mettre ses applications à la disposition des utilisateurs de Windows 11 pour qu’ils les téléchargent. Amazon est enthousiaste : « Nous sommes impatients de voir de nombreuses applications et jeux Android lancés sur l’Amazon Appstore pour Windows 11 ».

Comme vous le savez sans doute, les applications Android sont exécutées sur Windows 11 par l’intermédiaire de WSA (Windows Subsystem for Android), et les applications elles-mêmes sont téléchargées depuis l’Amazon Appstore.

Windows 11 est sur le point de recevoir beaucoup plus d’applications Android , ou du moins quelques-unes, car Microsoft et Amazon ont ouvert les vannes à tous les développeurs qui souhaitent intégrer leurs applications mobiles dans le système d’exploitation de bureau.