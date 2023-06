Google et la Mayo Clinic s’associent pour explorer l’IA générative dans les hôpitaux

Google Cloud a remporté une grande victoire en s’associant à la Mayo Clinic pour que cette dernière utilise ses outils d’IA générative. Les médecins s’appuient sur une variété d’informations dans leurs activités quotidiennes, tirant des données des dossiers médicaux et des directives cliniques pour aider à déterminer le bon plan de soins pour les patients. Toutefois, ces données peuvent ne pas être normalisées ou être stockées à différents endroits, ce qui en complique l’accès. Les outils de Google peuvent aider la Mayo Clinic à débloquer des informations qui ne sont généralement pas consultables de manière conventionnelle, a déclaré Cris Ross, directeur des systèmes d’information de la Mayo Clinic.

L’IA générative, c’est-à-dire les algorithmes capables de créer de nouveaux contenus, a fait irruption sur la scène technologique au début de l’année avec le populaire chatbot ChatGPT. Cette technologie est déjà déployée dans des organismes de soins de santé, y compris des hôpitaux, malgré les craintes que les premiers utilisateurs n’aillent pas trop vite et ne disposent pas des garde-fous nécessaires.

« L’IA générative a le potentiel de transformer les soins de santé en améliorant les interactions humaines et en automatisant les opérations comme jamais auparavant », a déclaré Thomas Kurian, PDG de Google Cloud. « La Mayo Clinic est un leader mondial dans l’exploitation de l’IA pour le bien, et elle est une partenaire essentielle alors que nous identifions des moyens responsables d’apporter cette technologie transformatrice aux soins de santé ».

Les partisans de l’IA générative affirment qu’elle transformera les soins de santé grâce à des applications telles que la rédaction de formulaires de demande d’autorisation préalable, l’interprétation de cas médicaux inédits ou la transcription de visites de patients.

Google dispose de son propre modèle de langage étendu, appelé Med-PaLM 2, qui a été spécifiquement formé aux données médicales, ce qui lui permet de passer au crible et de donner un sens à d’énormes quantités d’informations sur les soins de santé. Google a mis Med-PaLM à la disposition d’un groupe restreint de clients du secteur de la santé afin d’explorer des cas d’utilisation au début de l’année, et a étendu en mai la capacité de Med-PaLM à analyser des images et à répondre à des questions.

Les partenariats entre les hôpitaux et les géants de la technologie dans le domaine de la recherche et du développement sont de plus en plus fréquents, et Google et la Mayo Clinic collaborent depuis longtemps dans ce domaine.

Une victoire pour Google

Google fait depuis longtemps appel aux médecins de la Mayo Clinic pour vérifier les informations médicales sur Google Recherche, et les deux sociétés ont conclu en 2019 un partenariat de 10 ans portant sur l’hébergement en cloud et la recherche et le développement. Google a ouvert un nouveau bureau près du campus principal de Mayo à Rochester, dans le Minnesota, environ 2 ans plus tard.

Depuis lors, les deux entreprises ont travaillé pour transférer les vastes quantités de données des patients de Mayo vers le cloud et développer conjointement de nouveaux outils d’IA, notamment en testant l’IA dans la radiothérapie pour le traitement du cancer, et Mayo s’est associé à Verily, une société sœur de Google, en 2021 pour créer de nouveaux outils d’aide à la prise de décision clinique.

Ce partenariat est un coup de pouce bienvenu pour Google sur deux fronts. L’entreprise est en troisième position sur le marché du cloud, et la fenêtre se referme sur le plan quinquennal de Kurian pour passer à la deuxième place. Google est également considéré comme un lointain second sur le marché de l’IA, loin derrière Bing AI de Microsoft.