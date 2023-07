Code Interpreter devient accessible à tous les utilisateurs de ChatGPT Plus

Si vous êtes impatient de voir comment les frontières de l’intelligence artificielle sont repoussées, vous allez être comblé. OpenAI a annoncé pour la première fois en mars dernier des plug-ins d’applications logicielles tierces pour son service à succès ChatGPT, permettant aux utilisateurs d’étendre ses fonctionnalités à des choses telles que la lecture de PDF complets. La semaine dernière, OpenAI a annoncé qu’elle mettait à la disposition de tous ses abonnés ChatGPT Plus l’un de ses propres plug-ins, Code Interpreter.

ChatGPT Code Interpreter n’est pas un plugin d’IA ordinaire. Cette fonctionnalité sophistiquée peut se plonger dans divers types d’ensembles de données, donner un sens aux tendances et créer des représentations visuelles attrayantes des données.

En effet, Code Interpreter « permet à ChatGPT d’exécuter du code, éventuellement avec un accès aux fichiers que vous avez téléchargés », a écrit un porte-parole d’OpenAI sur le blog des notes de version de ChatGPT, continuellement mis à jour. « Vous pouvez demander à ChatGPT d’analyser des données, de créer des graphiques, d’éditer des fichiers, d’effectuer des calculs, etc. ».

Dotée d’une vaste boîte à outils et d’une grande mémoire, l’IA peut écrire du code en Python et manipuler des fichiers dont la taille peut atteindre 100 Mo.

Code Interpreter permet aux utilisateurs de ChatGPT Plus de générer des diagrammes, des cartes, des visualisations de données et des graphiques, d’analyser des listes de lecture musicales, de créer des fichiers HTML interactifs, de nettoyer des ensembles de données et d’extraire des palettes de couleurs à partir d’images. L’interpréteur débloque une myriade de capacités, ce qui en fait un outil puissant pour la visualisation, l’analyse et la manipulation de données.

Il n’est donc pas étonnant que les premières réactions des utilisateurs de ChatGPT et des personnes influentes dans le domaine de la technologie soient extrêmement positives.

De nouveaux pouvoirs, débloqués

Linas Beliūnas, directeur national pour l’Europe et directeur général pour la Lituanie de Flutterwave, a écrit un commentaire sur son LinkedIn : « OpenAI met à la disposition de tous sa fonctionnalité la plus puissante depuis GPT-4. N’importe qui peut désormais être analyste de données ».

Beliūnas a utilement inclus un diaporama sur sa publication montrant 10 exemples de nouvelles tâches de visualisation et d’analyse de données qu’il a pu produire avec ChatGPT en utilisant Code Interpreter, y compris la création d’un HTML interactif « heatmap » des observations d’ovnis à travers les États-Unis en utilisant seulement un « ensemble de données non polies ».

La sécurité avant tout (et en permanence)

La sécurité reste le point central de la conception de Code Interpreter. L’objectif premier est de s’assurer que le code généré par l’IA n’entraîne aucune répercussion imprévue dans le monde réel. Au fur et à mesure que les utilisateurs explorent et découvrent de nouvelles applications, OpenAI prévoit de continuer à affiner les protocoles de sécurité sur la base des connaissances acquises grâce à cette version bêta.

L’une des applications les plus intrigantes de Code Interpreter est la science des données, où il a été décrit comme fonctionnant à un « niveau avancé ». Elle peut automatiser des analyses quantitatives complexes, fusionner et nettoyer des données et même raisonner sur des données à la manière d’un être humain. L’IA peut produire des visualisations et des tableaux de bord, que les utilisateurs peuvent ensuite affiner et personnaliser simplement en conversant avec l’IA. Sa capacité à créer des résultats téléchargeables ajoute une autre couche de convivialité à Code Interpreter.

Code Interpreter établit clairement une nouvelle norme pour l’avenir de l’IA et de la science des données. Avec cet outil, OpenAI repousse encore une fois les limites de ChatGPT et des grands modèles de langage (LLM) en général.