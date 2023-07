Samsung lancera les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 le 26 juillet

Après avoir confirmé qu’elle accueillerait le 27e Galaxy Unpacked pour la première fois en Corée du Sud, à Séoul, à la fin du mois de juillet, Samsung a confirmé aujourd’hui qu’elle organiserait le tout premier Unpacked à Séoul, en Corée, le 26 juillet.

L’invitation montre le smartphone à clapet et indique « Join the Flip side ». Si la société n’a pas explicitement révélé les noms des produits qui seront annoncés lors de l’événement estival, un coup d’œil aux images du teaser suffit pour déduire que nous verrons le Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5.

Tous les événements Unpacked de mémoire récente ont eu lieu soit aux États-Unis, soit en Europe, il est donc assez intéressant que la société ait choisi Séoul comme lieu de son événement Unpacked d’été.

Samsung avait précédemment déclaré qu’elle avait choisi la Corée du Sud parce que « c’est de là que viennent la philosophie d’ouverture et la vision d’innovation de Samsung ». La Corée du Sud a également du sens parce que ses citoyens ont montré le plus grand appétit pour les smartphones pliables et, avec la concurrence qui s’intensifie, il est logique de montrer un peu d’amour aux plus grands fans de smartphones pliables.

À ce sujet, Samsung a déclaré :

Un nouveau conducteur culturel arrive. Accompagnez-nous dans notre voyage à la découverte d’un tout nouveau Galaxy, alors que nous présentons nos dernières technologies conçues pour ouvrir les possibilités et transformer les vies. Cela vous donnera envie de rejoindre le côté pile.

Samsung a déjà déclaré que la prochaine génération de sa série pliable offrira une expérience améliorée basée sur des années de R&D et d’investissement, et Samsung a ajouté qu’elle vise à favoriser l’adoption généralisée des smartphones pliables et à consolider sa position en tant que leader de l’industrie et créateur de la catégorie.

Outre le Samsung Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5, nous pouvons également nous attendre à la série Galaxy Watch 6 et à la série Galaxy Tab S9, mais les Galaxy Buds 3 devraient être lancés qu’avec le Galaxy S23 FE plus tard dans l’année.

Pré-réservations en France

Quant aux produits, ils devraient présenter des améliorations itératives, mais significatives telles qu’une nouvelle puce et une nouvelle charnière pour les deux smartphones pliables, un écran de couverture plus grand pour le Z Flip 5, une classification IP68 pour la Tab S9, et une nouvelle puce et des batteries plus grandes pour la Galaxy Watch 6.

Samsung a commencé les pré-réservations pour ces appareils sur son site Web. Les acheteurs peuvent bénéficier d’avantages supplémentaires pendant la vente, indique la société.

Comment regarder ?

L’événement Samsung Galaxy Unpacked du 26 juillet débutera à 13 heures, heure de Paris. Comme d’habitude, Samsung proposera une diffusion en direct sur YouTube.