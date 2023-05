Sony travaille sur une nouvelle console de jeu portable… en quelque sorte. Le prochain appareil portable de la société ne sera pas une PSP ou une PS Vita de nouvelle génération, car il ne s’agit pas vraiment d’un produit autonome. En effet, Sony a annoncé le développement d’un appareil portable PlayStation, destiné à améliorer l’accessibilité des jeux PS5.

L’annonce a eu lieu lors du récent événement PlayStation Showcase, où l’appareil portable a été révélé sous le nom de « Project Q ». Des spéculations sur cet appareil de jeu portable avaient déjà émergé au début de l’année.

Take a sneak peek at new accessories revealed at today’s Showcase—the Project Q device for playing games installed on your PS5 and streamed over WiFi, plus our first official wireless earbuds offering lossless audio on PS5 and PC.

More details to come in the months ahead. pic.twitter.com/0nzemSWSCV

—PlayStation (@PlayStation) May 24, 2023