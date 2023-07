Voici les RedMagic 8S Pro et 8S Pro+ avec un Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition et jusqu'à 24 Go de RAM

Nubia vient d’annoncer le RedMagic 8S Pro et le RedMagic 8S Pro+, ses nouveaux smartphones de gaming phares, en Chine, comme elle l’avait promis. Les deux smartphones sont équipés d’un Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition cadencé à 3,36 GHz. La société indique qu’elle a obtenu 1 713 658 points sur AnTuTu. Il possède jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage UFS4.0. Ils sont dotés d’un écran BOE OLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile multi-doigts de 960 Hz, une gradation PWM de 1440 Hz + une gradation DC, une luminosité de 1300 nits et un rapport écran/corps de 93,7 %, grâce à des bords latéraux étroits de 1,48 mm. Les smartphones sont dotés du système de refroidissement magique ICE 12,0 avec ventilateur intégré + conduit d’air traversant, double pompe à niveau de glace 3D, refroidissement liquide VC super large, graphène sous l’écran et jusqu’à 10 couches de matériaux de refroidissement, de sorte que la température de surface de l’ensemble du châssis de l’appareil baisse de 17 ° C. Ils sont équipés d’une puce de jeu indépendante « Red Core R2 » pour améliorer les touches d’épaule, les vibrations, les effets d’éclairage et les effets sonores. Ils sont dotés de gâchettes d’épaule à échantillonnage tactile de 520 Hz, d’un taux d’échantillonnage tactile de 960 Hz pour les écrans à doigts multiples, d’un moteur linéaire à axe X et de haut-parleurs stéréo ultra-linéaires de 1115K+1216, de la technologie Snapdragon Sound pour une sortie jusqu’à 96 kHz avec une faible latence de 48 ms. Une grosse batterie Les smartphones sont équipés d’un capteur Samsung GN5 de 50 mégapixels de 1/1,57 pouces et d’une caméra frontale OmniVision de 16 mégapixels placée sous l’écran. Le RedMagic 8S Pro dispose d’une batterie d’une capacité de 6 000 mAh avec une charge rapide de 80W pour une charge à 100 % en 35 minutes et le Red Magic 8S Pro+ dispose quant à lui d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide de 165W pour une charge à 100 % en 14 minutes. Le Red Magic 8S Pro+ Bumblebee Super Warriors Collectors Edition est personnalisé en fonction des Transformers-Bumblebee. Il est livré avec un chargeur à nitrure de gallium de 165 W, une version personnalisée de Bumblebee, des badges personnalisés de Bumblebee, des épingles de carte personnalisées de Transformers, un câble de données personnalisé pour la charge rapide de Bumblebee, un étui de protection magnétique pour le jeu, un radiateur 4 à succion magnétique Bumblebee Edition et un thème personnalisé de Bumblebee. Spécifications du RedMagic 8S Pro et 8 S Pro+ Écran OLED Full HD+ de 6,8 pouces (2480 x 1116 pixels) avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 960 Hz, profondeur de couleur de 10 bits et gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %, luminosité allant jusqu’à 1300 nits, gradation DC, gradation PWM 1440 Hz

Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition jusqu’à 3,36 GHz avec GPU Adreno 740

8 Go / 12 Go / 16 Go / 24 Go de RAM LPDDR5X avec 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To (UFS 4.0)

Android 13 avec Redmagic OS 8.0

Double SIM

Capteur Samsung GN5 de 50 mégapixels 1/1,57, objectif ultra-large de 8 mégapixels 120 degrés, caméra macro de 2 mégapixels

Caméra frontale de 16 mégapixels sous l’écran avec capteur OmniVision OV16A1Q

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran avec détection de la fréquence cardiaque

Prise audio 3,5 mm, haut-parleurs stéréo, double sonorisation intelligente, 3 micros

Dimensions:163.98 × 76.35 × 8,9 mm; Poids : 228 g (8S Pro) / 230 g (8S Pro+)

5G NSA /SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC

8S Pro – batterie 6 000 mAh, charge rapide 80W

8S Pro+ – batterie 5 000 mAh, charge rapide 165W Prix et disponibilité RedMagicS 8S Pro 8 Go + 128 Go — 3 999 yuans (environ 510 euros)

RedMagicS 8S Pro 8 Go + 256 Go —4 399 yuans (environ 560 euros)

RedMagicS 8S Pro 12 Go + 256 Go transparent — 4 799 yuans (environ 610 euros)

RedMagicS 8S Pro 12 Go + 256 Go transparent — 5 499 yuans (environ 700 euros)

RedMagic 8S Pro+ 16 Go + 256 Go — 5 499 yuans (environ 700 euros)

RedMagic 8S Pro+ 16 Go + 512 Go — 5 799 yuans (environ 735 euros)

RedMagic 8S Pro+16 Go + 256 Go transparent — 5 699 yuans (environ 725 euros)

RedMagic 8S Pro+ 16 Go + 512 Go transparent — 5 999 yuans (environ 760 euros)

RedMagic 8S Pro+ 16 Go + 1 To transparent — 6 999 yuans (environ 890 euros)

RedMagic 8S Pro+ 24 Go + 1 To transparent — 7 499 yuans (environ 950 euros)

RedMagic 8S Pro+ Bumblebee Edition 16 Go + 512 Go — 6 499 yuans (environ 825 euros) Les smartphones peuvent être commandés dès aujourd’hui et seront commercialisés en Chine à partir du 11 juillet. L’édition Bumblebee sera commercialisée début août. Les détails du déploiement mondial devraient être disponibles prochainement.