Threads, le concurrent d’Instagram sur Twitter, est visible sur le Web

La nouvelle application Threads d’Instagram, un concurrent de Twitter, n’est pas censée être lancée avant le 6 juillet, mais l’interface Web est en ligne dès maintenant pour que tout le monde puisse l’explorer. Elle donne un premier aperçu de ce que l’on peut attendre de l’application complète Threads, qui sera lancée demain sur iOS et probablement aussi sur Android.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a créé son premier fil en utilisant l’application, et de nombreuses autres marques et créateurs ont reçu un accès anticipé — y compris Netflix, Gary Vee, et Instagram bien sûr.

L’interface Web est assez basique pour l’instant, avec des options pour liker, commenter, reposter et partager — tout cela vous incite à télécharger l’application mobile pour l’instant. Si vous vous trouvez dans un pays où l’application n’est pas prise en charge, comme ici en France, vous ne pourrez pour l’instant que consulter les fils de discussion. À l’instar de Twitter, vous pouvez consulter les principaux messages d’un compte dans une section et l’historique complet des réponses dans une autre.

Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a déjà près de 2 500 abonnés et Zuckerberg en a moins de 2 000. On peut donc affirmer que l’accès aux premiers fils n’a été accordé qu’à quelques milliers de testeurs jusqu’à présent. Alessandro Paluzzi a découvert quelques-unes des marques et des créateurs qui ont bénéficié d’un accès anticipé.

Vue limitée en France

L’intégration d’autres univers ne sera pas disponible dès le lancement de Threads, mais il est clair que Instagram cherche à l’ajouter bientôt. Les profils comprennent un nom d’utilisateur et un lien Instagram, avec une étiquette threads.net.

Bientôt, vous pourrez suivre et interagir avec des personnes sur d’autres plateformes univers, comme Mastodon. Ils peuvent également trouver des personnes sur Threads en utilisant leur nom d’utilisateur complet, comme @zuck @threads.net.