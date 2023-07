Le concurrent de Twitter, Instagram Threads, sera lancé le 6 juillet

by

by

Le concurrent de Meta sur Twitter, Instagram Threads, devrait être lancé le 6 juillet, selon le listing de l’App Store pour l’application montrant une version prête pour l’iPhone d’Apple. Cette annonce fait suite à une annonce Android pour Threads, une application Instagram, qui est apparue brièvement sur Google Play durant le weekend avec des captures d’écran analogues et quelques détails initiaux.

Voici la description officielle — et succincte — de l’application, tirée de l’App Store :

Dites-en plus avec Threads — l’application de conversation textuelle d’Instagram. Threads est l’endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui à ce qui sera tendance demain. Quel que soit le sujet qui vous intéresse, vous pouvez suivre et vous connecter directement avec vos créateurs préférés et d’autres personnes qui aiment les mêmes choses — ou créer un groupe de fidèles pour partager vos idées, vos opinions et votre créativité avec le monde entier.

Le listing présente également les mêmes captures d’écran que le listing Google Play, montrant comment vous pouvez vous connecter avec votre identifiant Instagram, trouver les comptes que vous suivez sur Instagram sur la nouvelle application, et poster dans une interface analogue à Twitter, Mastodon, Bluesky, ou n’importe quelle autre application sociale axée sur le texte.

En effet, l’application Threads fonctionnera de manière similaire à Twitter, avec des messages textuels qui peuvent être aimés, commentés et partagés, selon des exemples de captures d’écran figurant sur la liste de l’App Store.

Pourtant, ce n’est pas parce que l’application sera disponible au téléchargement le 6 juillet qu’il sera possible d’y participer et d’y publier des messages. Meta va probablement procéder à un déploiement lent de l’application, et vous devrez donc être prêt à attendre avant de pouvoir trouver votre nouvelle maison en dehors de Twitter.

Twitter dérive !

Mais je peux comprendre que vous cherchiez activement un nouvel endroit où poster. Twitter a empêché les utilisateurs non enregistrés de voir les tweets et a mis en place des limites de débit pour ceux qui sont connectés, ce qui pourrait vous bloquer après avoir lu des centaines ou des milliers de messages en une journée.

L’entreprise a aussi soudainement apporté des changements majeurs à TweetDeck, un outil utilisé par de nombreux journalistes et professionnels des réseaux sociaux, peu de temps après que l’application ait commencé à dysfonctionner, soi-disant sous la pression des scrappeurs qui recherchent des données pour alimenter les modèles d’intelligence artificielle. Dans un mois environ, TweetDeck devrait devenir une fonctionnalité payante. De nombreux utilisateurs de Twitter ont essayé de se tourner vers Bluesky pendant le weekend, mais ce service a interrompu l’inscription de nouveaux utilisateurs pendant plus d’une journée afin de résoudre les problèmes qu’il a rencontrés en raison des vagues de personnes qui ont inondé l’application.