Honor dévoilera trois autres smartphones en plus de son Magic V2

Le Magic V2 est le troisième smartphone pliable de Honor qui sera bientôt disponible sur le marché. Celui-ci devrait être un véritable successeur au Magic V, qui a fait ses débuts au début de l’année dernière. Le précédent smartphone pliable, le Magic Vs, n’était qu’une légère amélioration par rapport à l’original, nous nous attendons donc à ce que le Magic V2 apporte des améliorations plus importantes.

Quant à la nouvelle Honor Watch4, elle sera dotée d’une puce eSIM et d’un design plutôt traditionnel. La forme arrondie et le bouton unique sur le côté droit s’éloignent du précédent design qui avait fait la réputation des smartwatches Honor. Cela signifie qu’elle ressemble davantage à l’Apple Watch qu’à la Samsung Galaxy Watch.

Les derniers teasers publiés par Honor sur Weibo et relayés par SeekDevice mentionnent qu’ une nouvelle tablette, MagicPad 13, et une smartwatch, Honor Watch4, seront dévoilées le 12 juillet . Un téléviseur de cinquième génération sera également annoncé , pour un total de quatre nouveaux appareils qui devraient être présentés la semaine prochaine.