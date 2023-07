Apple est confronté à l’échéance de la DMA de l’UE pour les stores tiers, le sideloading, etc.

La célèbre entreprise technologique de Cupertino, Apple, a été traitée de tous les noms en raison de ses activités, différents dirigeants la qualifiant d’anticoncurrentielle ou de monopolistique, mais elle vient de confirmer qu’elle est un « garde-barrière ». Cela est dû à la loi européenne sur les marchés numériques (DMA), qui comporte des lois antitrust exigeant la fourniture d’applications tierces, le sideloading et d’autres fonctions accessibles aux développeurs et aux utilisateurs.

Le géant à la pomme croquée a déjà reçu une date limite pour l’année prochaine pour son adhésion à la DMA, mais il semble qu’il n’y ait pas encore de plans, ainsi que des spéculations concernant l’évolution vers cela.

Selon Reuters, Apple a récemment annoncé et confirmé qu’elle était soumise à la directive européenne sur la protection des données, se présentant comme un « gardien » aux côtés d’Alphabet et de Google, de Meta et de Microsoft. Cela signifie qu’elle est soumise aux règles et réglementations technologiques imposées par l’UE, notamment en matière d’ententes et d’abus de position dominante.

L’entreprise a donc reçu un délai jusqu’au 5 mars 2024 pour se conformer aux exigences de la DMA, ce qui inclut l’autorisation des boutiques d’applications tierces et du sideloading sur les appareils.

On sait qu’Apple a déjà contesté cette décision en affirmant que les processus de l’App Store sont axés sur la vérification de la légitimité des applications, ce qui constitue une barrière de sécurité pour protéger ses plateformes et ses utilisateurs.

Des raisons de sécurité invoquées ?

De plus, 9to5Mac s’attend à ce qu’Apple n’adhère qu’aux canaux de paiement tiers et conteste la DMA de l’UE par le biais d’une clause en citant ses raisons de sécurité pour ne pas permettre aux boutiques d’applications tierces d’installer des applications sur ses appareils.

Il n’y a pas que l’App Store, il y a aussi iMessage d’Apple qui permet de communiquer avec d’autres applications comme WhatsApp, Google Messages et bien d’autres, en utilisant l’application de son choix.

Les « gatekeepers », alias « contrôleurs d’accès », sont considérés comme de grandes entreprises technologiques et sont soumis aux règles imposées par la législation européenne, et Apple a confirmé qu’elle en faisait partie. Cependant, les prochaines actions d’Apple restent inconnues, notamment en ce qui concerne les nombreux accès tiers provenant de sources non vérifiées en dehors de l’App Store pour amener ses opérations sur le smartphone.

Des rapports affirment qu’Apple pourrait contester cette décision et prolonger le délai, ce qui se prolongerait pendant de longues périodes avant la décision finale.

App Store, sideloading

Apple a conservé son emprise et son exclusivité sur l’App Store pendant longtemps déjà, mais cela a été remis en question au fil des ans, car la société a été critiquée et désapprouvée par les développeurs en raison de ses restrictions. Auparavant, certains rapports de sécurité expliquaient pourquoi Apple s’opposait au sideloading d’applications ou au téléchargement d’applications à partir d’une boutique d’applications tierce.

À l’époque, Apple n’était autorisé à effectuer des paiements in-app que par l’intermédiaire de l’App Store, ce qui a été contesté par Epic Games, ce qui a conduit à l’éviction de Fortnite.

Toutefois, même après le retrait de Fortnite, la politique de l’App Store a suscité de vives réactions, mais l’entreprise a déjà cédé sur certaines applications, comme aux Pays-Bas, où elle a autorisé les paiements par des tiers pour les applications de rencontres.

La DMA européenne est une législation d’envergure, qui vise à lutter contre la concurrence et la monopolisation de certains services par les entreprises technologiques. Apple étant considéré comme un gardien et ayant un délai à respecter, on ne sait pas encore quels changements elle apportera ni ce qu’elle conservera et soulèvera devant les tribunaux pour qu’ils soient maintenus.