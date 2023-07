Nothing Phone (2) : design, nouveau coloris, et fonctionnalités Glyph dévoilées

Nothing a déjà dévoilé le design avant du Nothing Phone (2) qui montrait un poinçon central, et le design arrière montrait plusieurs LED pour l’interface Glyph lors de la présentation du Glyph composer.

Si le Nothing Phone (2) sera dévoilé le 11 juillet, le célèbre TechTuber Marques Brownlee a, sans surprise, déjà mis la main sur le smartphone et tourné une vidéo pour nous montrer quelques-uns des changements. Le Nothing Phone (2) ressemble beaucoup au Phone (1).

Il s’agit d’une nouvelle couleur grise au lieu du noir, et il devrait également y avoir une version blanche. L’écran est toujours plat à l’avant, et l’arrière est légèrement incurvé.

L’emplacement des LED au dos est analogue à celui du Phone (1), mais dans le Phone (2), la partie centrale comporte 6 séparations et 33 zones d’éclairage LED adressables, contre 12 pour son prédécesseur. La partie supérieure droite comporte à elle seule 16 zones d’éclairage personnalisables.

Cas d’utilisation des LED Glyph dans le Nothing Phone (2)

Indicateur de volume : les lumières s’allument lorsque vous augmentez ou diminuez le volume

Minuteurs : les lumières s’ajustent en fonction du compte à rebours du minuteur

Uber et Zomato : les lumières servent de barre de progression pour indiquer le temps qu’il reste avant que le taxi ou la nourriture ne vous parvienne

Notification d’application : vous pouvez configurer une application pour qu’elle affiche toujours les LED lorsqu’elle reçoit une notification.

Les LED du bas servent toujours de barre de progression lorsque vous branchez le chargeur filaire. Toutes ces fonctions ne sont utiles que lorsque vous posez le téléphone. Nous devrions connaître plus de détails sur le Phone (2) dans les prochains jours, avant qu’il ne soit dévoilé la semaine prochaine.

Le Nothing Phone (2) aura un écran de 6,7 pouces légèrement plus grand que son prédécesseur et remplacera la puce Snapdragon 778 de milieu de gamme par le Snapdragon 8+ Gen 1. La sortie du smartphone a été confirmée en France, et il est prévu qu’il soit beaucoup plus cher que le modèle de première génération.