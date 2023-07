Voici la charnière du Samsung Galaxy Z Fold 5 dans sa forme réelle

Décrit comme « n’étant même pas un Galaxy Z Fold 4s » par des employés mécontents de Samsung qui sont manifestement familiers avec toutes ses améliorations (mineures) par rapport au Galaxy Z Fold 4 de l’année dernière, qui a fait l’objet d’une excellente critique, le Galaxy Z Fold 5, qui approche à grands pas, est attendu pour apporter un changement majeur.

Après de nombreuses rumeurs et quelques fuites visuelles générées par ordinateur, nous en avons enfin une vue claire grâce à des photos prises en situation réelle.

Ne vous méprenez pas, le Galaxy Z Fold 4 n’est en aucun cas un appareil laid, et comparé à son prédécesseur, le grand smartphone pliable de Samsung de 2022 représentait sans doute une mise à niveau plus radicale que le Galaxy Z Fold 5 ne le sera dans quelques semaines. Mais la charnière du Galaxy Z Fold 4 était quelque peu problématique, laissant un espace entre les deux moitiés de son écran principal de 7,6 pouces lorsqu’il est fermé, espace que le Galaxy Z Fold 5 éliminera apparemment entièrement.

C’est ce que les rumeurs laissaient entendre depuis quelques mois, et c’est ce que ces nouvelles photos divulguées sur Twitter par Ahmed Qwaider (et promptement retirées de l’application) « confirment » clairement.

Le résultat de la nouvelle charnière dite « waterdrop » est un design encore plus joli et plus raffiné, avec un profil général plus fin et, très probablement, une résistance accrue à la poussière. La certification de protection contre l’eau et la poussière IP58 récemment annoncée pour le Z Fold 5 et le Z Flip 5 battrait ce que les Pixel Fold de Google et le Razr 40 Ultra de Motorola offrent dans le même marché, et ce n’est probablement pas quelque chose qui pourrait être atteint sans une charnière sans interstice. Même si cette norme n’est pas respectée, toute résistance à la poussière est préférable à l’absence de résistance à la poussière, et nous nous attendons pleinement à ce que le Z Fold 5 offre un certain degré de résistance à la poussière.

Autres améliorations et changements attendus

De plus, le Galaxy Z Fold 5 a été annoncé il y a quelque temps comme mesurant 13,4 mm d’épaisseur une fois plié, contrairement au Z Fold 4, dont la profondeur varie entre 14,2 et 15,8 mm en raison d’une charnière de moindre qualité qui ne maintient pas le smartphone parfaitement fermé.

En plus des deux gros plans du Galaxy Z Fold 5 ci-dessus, principalement axés sur le profil mince du nouveau smartphone (selon les normes des smartphones pliables haut de gamme), la fuite d’aujourd’hui montre également le panneau arrière de ce mauvais garçon à côté de celui du Galaxy Z Fold 4, révélant un petit changement qui ne devrait pas avoir d’impact sur l’expérience utilisateur de quelque manière que ce soit.

Le flash LED se trouve cette fois dans une position différente, flanquant le triple système de caméra arrière au lieu d’être placé en dessous. Aucune autre modification importante n’a été annoncée pour les capteurs photo de 50, 10 et 12 mégapixels… ou le capteur photo de couverture de 10 mégapixels… ou le capteur photo intérieur de 4 mégapixels situé sous l’écran.

Contrairement au Galaxy Z Flip 5, qui est pratiquement assuré d’être équipé d’un écran de couverture beaucoup plus grand que son prédécesseur, le Z Fold 5 est également susceptible d’imiter à la lettre les spécifications d’affichage du Z Fold 4. Cela vaut à la fois pour l’écran principal pliable de 7,6 pouces et pour l’écran secondaire de 6,2 pouces, dont la taille, la résolution et le taux de rafraîchissement ne devraient pas augmenter.

Ensuite, il y a le domaine de la puissance, où le Galaxy Z Fold 5 partagera bien sûr une bête Snapdragon 8 Gen 2 avec le Galaxy Z Flip 5 et battra donc largement le Z Fold 4. Mais cela suffira-t-il à convaincre les adeptes du pliage qu’il est temps d’adopter la nouvelle tendance de l’industrie mobile ? Tout dépendra peut-être du prix de vente, bien que les premiers signes du Z Flip 5 ne soient pas très prometteurs.

Le Galaxy Z Fold 5 devrait être présenté lors d’un événement Samsung Unpacked fin juillet. Cela dit, les commandes ne seront peut-être pas expédiées avant le début du mois d’août.