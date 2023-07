Comment contourner la limite de débit de Twitter ?

by

by

Dans une nouvelle annonce controversée, Elon Musk a plafonné le nombre de messages que les utilisateurs de Twitter peuvent consulter par jour. C’est fou, non ?

Actuellement, le taux limite de Twitter a été augmenté à 10 000 messages pour les comptes vérifiés, 1 000 pour les comptes non vérifiés et 500 pour les nouveaux comptes non vérifiés. Par conséquent, les utilisateurs de Twitter sont confrontés à des erreurs telles que « Limite de taux dépassé » ou « Impossible de récupérer les tweets pour le moment » lorsqu’ils consultent des tweets, ce qui les oblige à chercher des alternatives à Twitter. Cela dit, voici quelques moyens astucieux de contourner la limite de débit de Twitter.

Contourner la limite de débit de Twitter à l’aide de l’extension OldTwitter

Vous pouvez contourner la limite de flux de Twitter en installant l’extension OldTwitter dans votre navigateur de bureau. Elle rétablira la présentation originale de Twitter datant de 2015, qui fonctionnera sans aucune restriction. Un développeur répondant au nom de dimden a mis au point l’extension pour Chrome, Edge et Firefox.

Le code est open source et le développeur n’a rien changé à la mise en page CSS d’origine. Ceci étant dit, voici comment cela fonctionne.

1. Ouvrez le navigateur Web et installez l’extension OldTwitter à partir des liens ci-dessous. Si vous utilisez un navigateur basé sur Chromium, vous pouvez utiliser le lien Chrome pour installer l’extension. Google Chrome (Lien) Microsoft Edge (Lien) Mozilla Firefox (Lien)

2. Après l’installation, ouvrez twitter.com dans votre navigateur, et vous passerez à l’ancienne présentation qui fonctionne étonnamment bien. Vous ne rencontrerez plus d’erreurs telles que « Désolé, votre nombre de requêtes est limité. Merci d’attendre quelques instants et de réessayer »

3. Vous pouvez également personnaliser l’ancienne présentation de Twitter en cliquant sur l’extension dans la barre d’outils

4. Ici, vous pouvez inverser l’ordre chronologique du flux Twitter ou passer au flux algorithmique « Pour vous ». Il existe également d’autres options que vous pouvez personnaliser

Contourner la limite de débit de Twitter avec le navigateur Opera GX

De manière surprenante, Opera GX a publié un correctif pour son navigateur axé sur les jeux qui contourne la limite de vitesse de Twitter et corrige également les tweets de citation. Le plus intéressant, c’est que ce correctif fonctionne à la fois sur les versions d’Opera GX pour ordinateur de bureau et pour smartphone, sans modifier la présentation de Twitter.

1. Installez Opera GX sur votre ordinateur de bureau (gratuit), votre smartphone Android (gratuit) ou iOS (gratuit)

2. Lancez le navigateur Opera GX et ouvrez twitter.com. Vous ne rencontrerez plus d’erreurs telles que « Désolé, votre nombre de requêtes est limité. Merci d’attendre quelques instants et de réessayer ». En outre, les tweets cités se chargeront également sans problème

Contourner la limite de débit de Twitter sur Android et iOS

Si vous utilisez l’application Twitter sur votre smartphone Android ou iOS et que vous obtenez des erreurs telles que « Désolé, votre nombre de requêtes est limité. Merci d’attendre quelques instants et de réessayer », voici un moyen simple de résoudre le problème.