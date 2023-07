La fonction de restauration de Windows 11 fonctionnera bientôt avec davantage d’applications

Désormais, la fonction de sauvegarde et de restauration ne se contente pas de sauvegarder les applications téléchargées à partir du Microsoft Store , mais les utilisateurs verront également une épingle pour les applications de bureau qui ont été téléchargées et installées à l’extérieur. Bien sûr, l’application complète ne sera pas sauvegardée, mais en cliquant sur l’icône de l’application, vous obtiendrez une fenêtre contextuelle vous indiquant d’aller la télécharger sur le site Web de l’éditeur, avec un bouton permettant d’accéder rapidement à la page de téléchargement de l’application.

Les sauvegardes sont importantes, c’est pourquoi Microsoft cherche constamment à les améliorer dans Windows 11 . Que vous déplaciez des ordinateurs ou que vous vous remettiez d’un sinistre, une sauvegarde complète peut vous faire gagner du temps et vous épargner des efforts. Le système d’exploitation améliore considérablement la façon dont il sauvegarde et restaure les applications.