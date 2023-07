Des images live du Pixel 8 Pro sont partagées sur Reddit

Les premières images en direct du Pixel 8 Pro ont été partagées aujourd’hui sur Reddit et relayées par Droid-Life avant que les photos ne soient retirées. L’une des images montre l’arrière du smartphone avec un autocollant sur lequel on peut lire « For Test/Evaluation Only ». Ce dernier montre également le nom de code « Zuma », qui fait référence au chipset Tensor 3 qui équipera le smartphone. Enfin, on peut également voir le capteur (sous le flash) qui sera capable de mesurer la température corporelle de l’utilisateur du smartphone.

Le panneau arrière de l’appareil semble présenter un motif texturé. Cependant, il s’agit probablement d’un élément utilisé par Google pour les unités de test et qui ne fera probablement pas partie du design final du téléphone.

L’avant de l’appareil, montrant l’écran de fastboot, mentionne « Husky » qui est un nom de code pour le modèle Pixel 8 Pro. L’écran révèle également que le prototype particulier photographié embarque 12 Go de RAM LPDDR5 de Samsung et 128 Go de stockage UFS provenant du coréen SKHynix. L’image montre que le Pixel 8 Pro n’arborera pas d’écran incurvé comme le font les Pixel 6 Pro et Pixel 7 Pro. L’écran restera de 6,7 pouces et proposera un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Selon les rumeurs, le Pixel 8 Pro va se vanter d’un bloc de caméra amélioré doté d’un capteur photo ISOCELL GN2 de 50 mégapixels de Samsung qui remplacera le GN1. Le nouveau capteur d’image laisserait entrer 35 % de lumière en plus pour améliorer les photos prises dans des conditions de faible luminosité. Le Pixel 8 Pro devrait également être équipé d’une caméra ultra-large avec un capteur Sony IMX787 de 64 mégapixels.

La même configuration de téléobjectif du Pixel 7 Pro est censée faire le même travail dans le Pixel 8 Pro (qui est équipé d’un objectif périscopique), et la caméra frontale restera également la même.

D’autres informations

Récemment, un informateur a divulgué les spécifications de la batterie du Pixel 8 Pro. La batterie du smartphone sera toujours commercialisée par Google comme une cellule d’une capacité de 5 000 mAh, même si la capacité nominale est, selon les rumeurs, de 4 950 mAh. C’est une petite hausse par rapport à la capacité nominale de 4 950 mAh de la batterie qui alimente le Pixel 7 Pro. La vitesse de charge passera de 23 W à 27 W. Malgré la faible augmentation de la capacité, la puce Tensor 3 devrait être plus économe en énergie que la Tensor 2 et pourrait offrir une augmentation notable de l’autonomie pour les utilisateurs du Pixel 8 Pro par rapport au Pixel 7 Pro.

Un initié de Google a révélé le mois dernier que le Pixel 8 Pro serait disponible dans les coloris Jade, Licorice, Porcelain, et Sky. Nous nous attendons à ce que le Pixel 8 Pro soit présenté par Google en même temps que le Pixel 8, dans le courant du mois d’octobre.