Les futurs AirPods Pro d’Apple pourraient vérifier votre santé auditive et prendre votre température

Comme tous les dimanches, Bloomberg a publié la dernière lettre d’information Power On de Mark Gurman. Et, l’appareil Apple sur lequel nous allons nous concentrer est l’écouteur stéréo sans fil le plus populaire au monde, les AirPods d’Apple.

Il y a quelques jours, Gurman a déclaré que les AirPods de nouvelle génération étaient actuellement en début de développement et que leur sortie était prévue pour 2025. Ce que les AirPods font pour maintenir les utilisateurs dans l’écosystème Apple est probablement sous-estimé, car l’Apple Watch reçoit probablement plus d’attention. Les deux appareils font partie du marché des « Wearables, Home and Accessories » d’Apple, qui a généré 8,76 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre fiscal. Ce chiffre est supérieur de plus de 2 milliards de dollars aux revenus générés par l’iPad au cours du même trimestre.

Outre le remplacement du port de charge de l’étui des AirPods par un port USB-C, Gurman indique qu’Apple envisage d’ajouter de nouvelles fonctionnalités pour surveiller la santé auditive des utilisateurs, ainsi qu’une fonction qui mesurera la température corporelle de la personne portant les écouteurs.

Le test auditif émettra différentes tonalités et déterminera la qualité de l’audition d’une personne. Dans le même ordre d’idées, Apple serait en train d’étudier comment les AirPods pourraient pénétrer le marché des prothèses auditives, qui représente 10 milliards de dollars par an.

Une décision prise l’année dernière par la FDA permet aux consommateurs d’acheter des appareils auditifs dans des boutiques (comme une pharmacie) sans examen ni ordonnance. Gurman écrit qu’Apple a embauché des ingénieurs issus d’entreprises « traditionnelles » de prothèses auditives pour aider les AirPods à s’implanter dans ce secteur. Cela permettrait non seulement de générer des ventes supplémentaires pour les AirPods, mais aussi de les placer carrément dans l’industrie de la santé, un secteur d’activité très important pour Apple.

Un secteur très important pour Apple

En ce qui concerne la mesure de la température corporelle d’un utilisateur d’AirPods, Apple travaille à l’ajout de capteurs à l’appareil pour lui permettre de mesurer la température d’une personne via le canal auditif. En plus d’être utilisée pour des raisons de fertilité, cette fonctionnalité pourrait aider les utilisateurs à déterminer s’ils tombent malades.

En outre, Apple envisagerait d’ajouter des AirPods moins chers à la gamme. Et avec l’arrivée de l’ordinateur spatial Vision Pro en 2024, Apple cherchera des moyens de connecter le casque avec les écouteurs pour une expérience utilisateur plus immersive.

La prochaine version d’iOS 17 ajoutera également de nouvelles fonctionnalités pour les AirPods, notamment un bouton de mise en sourdine lors des appels, et améliorera la façon dont un utilisateur peut changer l’appareil apparié à une paire d’AirPods. Cet automne, l’Audio adaptatif permettra aux AirPods Pro de seconde génération de basculer automatiquement entre le mode annulation de bruit et le mode transparence. Le premier empêche les bruits ambiants d’être entendus, tandis que le second les laisse passer. Le changement sera basé sur l’état de l’environnement de l’utilisateur afin de sélectionner lequel des deux modes sera utilisé à un moment précis.