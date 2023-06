WWDC 23 : les AirPods d’Apple s’améliorent encore avec l’Audio adaptatif et plus encore

WWDC 23 : les AirPods d'Apple s'améliorent encore avec l'Audio adaptatif et plus encore

Si vous êtes un grand voyageur, Apple ajoute même un moyen de diffuser du contenu AirPlay sur des appareils dans un hôtel. Quant à Apple Music, l’expérience ici évoluera vers une expérience plus inclusive avec la possibilité de permettre à vos amis de se joindre à une session d’écoute et d’ajouter leurs propres morceaux en utilisant CarPlay.

La principale caractéristique est le nouveau mode adaptatif, qui est un mélange entre les modes Transparence et Annulation du bruit qu’Apple propose sur ses AirPods Pro. L’audio adaptatif réduit également les sons environnants, afin d’éviter que des sons de fond inutiles ne viennent perturber vos appels. En outre, le volume personnalisé permet d’apprendre comment vous écoutez le son, en l’adaptant à vos habitudes et à votre environnement au fil du temps.