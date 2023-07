L’iPhone 15 Pro aurait bien un châssis en titane

L’iPhone 15 Pro a fait l’objet d’une myriade de rumeurs de design au cours des derniers mois, mais une prédiction particulière vient d’être confirmée. Nous entendons depuis un certain temps que l’iPhone 15 Pro pourrait avoir des bords en titane, et un nouveau rapport de PatentlyApple suggère que le prochain iPhone Pro d’Apple « remplacera effectivement le cadre en acier inoxydable [de l’iPhone 14 Pro] par un cadre en alliage de titane ».

Cette supposée confirmation provient de « deux nouveaux rapports sur la chaîne d’approvisionnement en Chine », vus par PatentlyApple, qui font état d’importantes commandes de titane passées par le groupe Hon Hai, l’un des principaux fournisseurs de pièces d’Apple.

Autant dire qu’il s’agit d’une grande nouvelle pour les fans de l’iPhone. Le titane offre la même résistance que l’acier inoxydable pour seulement 40 % du poids, ce qui laisse penser que l’iPhone 15 Pro pourrait être nettement plus léger que l’iPhone 14 Pro tout en offrant le même niveau de durabilité.

Apple pourrait également opter pour un poids analogue de 206 g pour l’iPhone 15 Pro, mais l’utilisation du titane au lieu de l’acier inoxydable rendrait probablement le téléphone beaucoup plus durable que son prédécesseur.

Il est également intéressant de noter que, si ces rapports sur la chaîne d’approvisionnement sont exacts, l’iPhone 15 Pro Max bénéficiera également d’un cadre en alliage de titane, ce qui est une nouvelle prometteuse pour ceux qui espèrent que le prochain iPhone surdimensionné d’Apple pèse moins que l’iPhone 14 Pro Max (240 g), qui ressemble à une brique.

De gros iPhone l’année prochaine

De plus, les rumeurs laissant entendre que les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max de l’année prochaine seront les plus gros iPhone jamais produits, il est certainement dans l’intérêt d’Apple d’abandonner dès que possible les bords d’iPhone en acier inoxydable. En effet, comme le note PatentlyApple, Apple prévoit de commencer à utiliser le titane dans d’autres catégories de matériel (à l’heure actuelle, l’Apple Watch Ultra est le seul produit Apple à utiliser ce matériau).

Bien sûr, l’utilisation du titane dans l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max rendra inévitablement les deux appareils plus chers à l’achat, mais on soupçonne depuis longtemps qu’Apple augmentera les prix des nouveaux iPhone sur tous les principaux marchés mondiaux cette année.

Il est frustrant de constater que l’iPhone 15 standard et l’iPhone 15 Plus devraient conserver le châssis en aluminium utilisé par leurs prédécesseurs respectifs. On pensait que les deux smartphones hériteraient des châssis en acier inoxydable utilisés par l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, mais on suppose désormais qu’Apple supprimera d’un seul coup l’acier inoxydable de sa gamme d’iPhone.