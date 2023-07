by

Le duo de Pixel 8 pourrait enfin améliorer l’autonomie et la vitesse de charge

S’il ne fait aucun doute que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont des smartphones formidables dans l’ensemble, leurs spécifications en matière de batterie et de charge ne sont pas vraiment impressionnantes, surtout lorsqu’on les compare aux meilleurs smartphones chinois sous Android.

La question de savoir si c’est une bonne approche à long terme est un débat pour un autre jour, mais on peut tous convenir que les prochains smartphones Pixel pourraient bénéficier d’un petit coup de pouce à l’autonomie et, si l’on en croit Kamila Wojciechowska, c’est exactement ce que nous obtiendrons avec les Pixel 8 et 8 Pro.

Le Pixel 7 propose une charge filaire de 20 W pour sa batterie de 4 355 mAh (dont la capacité nominale est de 4 270 mAh) et le 7 Pro offre une vitesse maximale légèrement supérieure de 23 W pour alimenter sa plus grande cellule de 5 000 mAh (dont la capacité nominale est de 4 926 mAh). À titre de référence, le Galaxy S23 Ultra dispose d’une batterie de 5 000 mAh et d’une capacité de charge de 45 W. Le smartphone le plus rapide au monde, le Redmi Note 12 Explorer, peut quant à lui être chargé à une vitesse maximale de 210 W.

Même si Google ne va pas battre de records avec ses prochains modèles, il devrait augmenter légèrement les capacités de la batterie et les vitesses de charge.

Selon les rumeurs, le Pixel 8 devrait avoir une plus grande batterie avec une capacité nominale de 4 485 mAh et pourrait prendre en charge une charge de 24 W. Le Pro est susceptible d’avoir une batterie de 4 950 mAh et de prendre en charge une charge filaire de 27 W.

Du Wi-Fi 7 attendu

Bien que ces améliorations semblent minimes, il faut garder à l’esprit que les smartphones seront alimentés par la puce Tensor G3, plus économe en énergie, de sorte que l’amélioration de l’autonomie de la batterie devrait être perceptible.

Wojciechowska a également révélé que les prochains smartphones de Google offriront un support à la nouvelle norme Wi-Fi 7, ce qui devrait se traduire par des vitesses plus élevées et une meilleure latence. Le Pixel 8 Pro pourrait être livré avec un modèle UWB amélioré, tandis que le modèle non Pro continuera à ne pas bénéficier de cette fonctionnalité.

Et enfin, la source indique qu’il y a une possibilité que le duo Pixel 8 soit disponible dans quatre nouveaux marchés — l’Autriche, la Suisse, la Belgique et le Portugal — ce qui porte à 21 le nombre total de pays où les téléphones sont officiellement disponibles.

Selon des rapports antérieurs, la série Pixel 8 sera livrée avec de meilleures caméras, des écrans plus petits et le mode alternatif USB DisplayPort. Si Google s’en tient à son calendrier habituel cette année, alors nous devrions, avec un peu de chance, voir les Pixel 8 et Pixel 8 Pro aux alentours du mois d’octobre.