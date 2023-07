WhatsApp facilite le transfert des discussions entre appareils

WhatsApp prend déjà en charge le transfert des conversations entre appareils, mais vous devez réinitialiser le nouveau téléphone ou utiliser Google Drive. Aujourd’hui, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé un moyen plus rapide et plus privé de transférer l’historique des conversations WhatsApp entre des appareils utilisant le même système d’exploitation.

Cette fonctionnalité, en préparation depuis quelques mois, permet aux utilisateurs de conserver l’intégralité de leur historique de discussions et de médias sans avoir à quitter l’application ou à utiliser une option de sauvegarde en ligne telle que Google Drive.

Ce nouveau processus pourrait donc s’avérer beaucoup plus rapide et facile que l’alternative actuelle basée sur le cloud, qui consiste à sauvegarder l’historique de vos discussions sur iCloud ou Google Drive, puis à le télécharger sur un nouvel appareil. De plus, elle permet d’éviter les limites de stockage dans le cloud que vous pourriez rencontrer si votre sauvegarde de discussions et de médias est, par exemple, supérieure aux 5 Go de stockage gratuit inclus dans chaque compte iCloud.

La fonction ne fonctionne qu’entre appareils utilisant le même système d’exploitation, c’est-à-dire d’Android à Android ou d’iOS à iOS. Si vous souhaitez transférer l’historique d’une discussion entre les deux, la procédure est légèrement différente selon le sens dans lequel vous déplacez vos données.

Comment transférer facilement des chats d’un appareil à l’autre ?

Assurez-vous que les deux appareils (fonctionnant sous le même système d’exploitation) sont connectés au Wi-Fi et que leur localisation est activée

Sur votre ancien téléphone, accédez à Paramètres > Discussions > Transférer les discussions

Avec votre nouveau smartphone, scannez le QR code affiché sur l’écran de votre ancien téléphone pour terminer la procédure

Le processus de transfert est authentifié par un QR code, les données ne sont partagées qu’entre vos deux appareils et sont entièrement chiffrées pendant le transfert, a déclaré l’entreprise. Cela vous permet également de transférer des fichiers multimédias volumineux et des pièces jointes, qui étaient habituellement trop volumineux pour être conservés.