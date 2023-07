La recherche d’images dans Google Fact Check Explorer en version bêta

by

Google a dévoilé une série de mises à jour de Fact Check Explorer, qui s’appuient sur les fonctionnalités initialement dévoilées lors du Global Fact 10. Ces mises à jour visent à élargir la boîte à outils de Google pour les universitaires, les vérificateurs de faits, les journalistes et les personnes cherchant à vérifier des informations de manière indépendante.

Google soutient activement la communauté des vérificateurs de faits en proposant des outils et des ressources pour évaluer les informations en ligne. Les derniers développements de Google ont été annoncés lors du Global Fact 10, une conférence à laquelle ont participé environ 500 vérificateurs de faits du monde entier à Séoul, en Corée du Sud.

Google a élargi son outil Fact Check Explorer, basé sur le balisage de la révision des allégations, afin de faciliter la vérification des faits à l’aide d’images. En réponse aux commentaires des vérificateurs de faits, Google a lancé une version bêta mondiale qui permet aux utilisateurs de rechercher des images qui ont déjà été vérifiées.

En téléchargeant ou en partageant simplement le lien d’une image, les utilisateurs peuvent rapidement déterminer si elle a déjà fait l’objet d’une vérification. Cette fonctionnalité vise à accélérer le processus de vérification des faits dans le monde entier.

Contexte et chronologie des images

Pour lutter contre la manipulation et l’utilisation abusive des images, Google lance une version bêta d’une fonctionnalité qui fournit aux vérificateurs de faits des informations contextuelles et des chronologies pour les images.

En utilisant Fact Check Explorer, les utilisateurs peuvent accéder à des références et observer l’évolution des sujets associés à une image spécifique au fil du temps. Cette amélioration devrait accélérer les recherches nécessaires aux procédures de vérification des faits dans les salles de presse du monde entier.

En collaboration avec YouTube, Google s’est engagé à verser une subvention substantielle de 13,2 millions de dollars à l’International Fact-Checking Network (IFCN) pour la création du Global Fact Check Fund.

Administrée par l’IFCN, cette initiative soutient plus de 35 organisations de vérification des faits dans 45 pays. Il s’agit de la subvention la plus importante accordée par Google et YouTube dans le domaine de la vérification des faits, qui s’inscrit dans le prolongement d’initiatives antérieures visant à lutter contre la désinformation.

Disponibilité

Google lance dès aujourd’hui une version bêta mondiale qui inclut la possibilité d’effectuer des recherches par image, en plus de la recherche textuelle actuelle. Pour rejoindre la liste d’attente du bêta-test, remplissez le formulaire d’inscription en visitant Fact Check Explorer.

Mevan Babakar, responsable des actualités et de la crédibilité des informations, et Avneesh Sud, ingénieur logiciel chez Google Research, ont commenté cette annonce :