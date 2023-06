Twitter introduit des tweets de 25 000 caractères pour les utilisateurs de Twitter Blue

Le tweet, ou l’art de partager des bribes de vos pensées, de vos passions et de vos moments en temps réel en seulement 280 caractères, n’est pas une tâche facile à maîtriser. Cependant, les utilisateurs de Twitter Blue peuvent désormais respirer à l’aise, car leurs tweets peuvent être beaucoup plus longs, jusqu’à 25 000 caractères.

Selon un tweet de Prachi Poddar, employée de Twitter relayé par Android Headlines, les utilisateurs de Twitter Blue ont désormais la liberté de composer des messages d’une longueur maximale de 25 000 caractères. Auparavant, les abonnés payants étaient limités à 10 000 caractères, ce qui peut représenter un tweet très long. Depuis l’arrivée d’Elon Musk à la tête de l’entreprise, de nombreux changements ont été mis en œuvre, et la longueur des tweets n’est que l’un d’entre eux.

We have increased NoteTweet (aka longform Tweet) limit from 10k to 25k characters. Enjoy longer NoteTweet and happy tweeting! 🥂 https://t.co/7ILGxLAd32 — Prachi Poddar (@imPrachiPoddar) June 20, 2023

Cette mise à jour, qui permet aux utilisateurs de Twitter Blue de s’exprimer jusqu’à 25 000 caractères, devrait séduire les écrivains, les journalistes, les blogueurs et tous ceux qui souhaitent partager des informations, des recherches ou des articles plus détaillés. Il est toutefois important de noter que ce changement pourrait diminuer l’une des caractéristiques uniques de Twitter, car ses messages plus courts l’ont distingué des autres plateformes de réseaux sociaux.

Depuis que Musk est devenu propriétaire de Twitter, il cherche activement des moyens de rendre l’entreprise plus rentable.

Un lancement qui a fait grincer des dents

L’une de ses décisions a été l’introduction d’un abonnement payant connu sous le nom de Twitter Blue, qui a été lancé à l’échelle mondiale en mars. Pour attirer un nombre croissant d’utilisateurs payants, Twitter met continuellement à jour son service en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités, telles que l’édition de tweets.

Actuellement, Twitter compte environ 353 millions d’utilisateurs. Il est intéressant de noter que ce chiffre représente une légère baisse par rapport à l’année précédente. Il n’est donc pas surprenant que l’entreprise s’efforce de mettre à jour sa plateforme et d’introduire de nouvelles fonctionnalités pour attirer les potentiels utilisateurs payants. Espérons que les utilisateurs gratuits bénéficieront également de mises à jour intéressantes dans un proche avenir.