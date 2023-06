L’Apple Car pourrait être testée en Arizona en ce moment même

by

Apple a donc de nombreux projets pour 2023. Nous sommes tous impatients de découvrir les derniers modèles d’iPhone et d’iPad, mais nous sommes encore plus impatients d’en savoir plus sur la Vision Pro. Certes, Apple fabrique régulièrement certains des meilleurs smartphones, mais l’entreprise ne se lance pas tous les deux jours dans une toute nouvelle catégorie de produits.

La révélation officielle du Vision Pro lors de la WWDC 2023 a constitué une étape importante. Et même si nous sommes tout à fait prêts à en entendre encore beaucoup avant de mettre la main dessus, et à suivre l’évolution du casque au fur et à mesure qu’il s’améliore, nul doute que le géant à la pomme croquée pense déjà à l’avenir.

Rendez-vous en Arizona. Les habitants de la région — ou ceux qui la traversent — pourraient bientôt commencer à signaler de nouveaux types d’engins non identifiés. Si Car And Driver a raison, Apple est apparemment en train de tester des voitures connectées dans la région de l’Arizona. Il se peut également qu’Apple y teste l’Apple Car.

Nous entendons parler du projet de voiture autonome d’Apple depuis un certain temps déjà. Certains le connaissent sous le nom de « Project Titan » depuis 2015, lorsqu’il visait à concurrencer Tesla. Les rumeurs disent que nous pourrions la voir pour de vrai en 2026, mais que faire d’ici là ?

Si elle est testée, nous pourrions en entendre parler avant 2026. Il serait certainement intéressant de voir à quoi ressemblerait la version Big A d’une voiture intelligente.

De la science fiction ?

L’équipe de Car and Driver a réussi à établir un lien entre Apple et ce centre d’essais, dont nous ne savons pas grand-chose, en toute honnêteté. Il pourrait appartenir à Ken Lynch, qui travaille également chez Apple. Dans le rôle, pas si mineur, de chef du Project Titan. Coïncidence ? À vous de voir.

Bien que certains signes indiquent qu’Apple se trouve en Arizona pour tester son prototype d’Apple Car, nous ne pouvons rien affirmer avec certitude.