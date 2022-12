Apple repousse la sortie de l’Apple Car à 2026 et en limite la portée

Mais, Apple a également besoin d’un constructeur pour l’aider à fabriquer la voiture. Ces dernières années, des rapports ont suggéré que le géant technologique avait eu des discussions avec un certain nombre de constructeurs automobiles, mais on pense que la société est toujours à la recherche d’un partenaire.

En ce qui concerne la date d’arrivée du véhicule attendu, Apple viserait désormais l’année 2026 , soit un an plus tard que ce que les rapports précédents laissaient entendre. Toutefois, les sources de Gurman affirment qu’Apple n’a toujours pas défini le design de la voiture, mais que cela devrait être réglé l’année prochaine. Les caractéristiques devraient être arrêtées l’année suivante, selon le rapport de Bloomberg, et des essais approfondis devraient avoir lieu en 2025.

Selon le rapport, le projet Titan aura désormais un volant et des pédales, n’offrira une conduite entièrement autonome que sur l’autoroute et coûtera moins de 100 000 dollars. Comme le fait remarquer Gurman, cela placerait la voiture d’Apple dans la même fourchette de prix que la version d’entrée de gamme de la Tesla Model S, ainsi que l’EQS de Mercedes-Benz.

Apple fait face à un revers inhabituel, retardant le lancement de l’ Apple Car dont on parle depuis longtemps et limitant la portée du projet. Le dernier rapport, qui est arrivé mardi par une source habituellement très fiable, suggère qu’Apple a revu à la baisse son projet de voiture autonome, certains éléments devant encore faire l’objet d’un accord.