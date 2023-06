Le Pixel Fold aurait des guides de réparation DIY et des pièces d’origine sur iFixit

Google a suivi Apple et Samsung l’année dernière en introduisant un programme d’autoréparation par iFixit qui permettait aux propriétaires d’appareils Google Pixel d’effectuer des réparations hors garantie sur leurs appareils. Aujourd’hui, Google va plus loin.

Bien que les smartphones pliables soient de plus en plus durables et utilisables au fil des versions, en réparer un soi-même reste une tâche ardue. Et alors que Samsung limite les réparations aux professionnels, le nouveau Pixel Fold de Google prend en charge les réparations DIY grâce à son partenariat avec iFixit, une première pour un smartphone pliable.

Oui, si vous investissez dans l’onéreux et fantaisiste Pixel Fold et que quelque chose se casse, vous pouvez vous procurer des pièces de rechange et des guides de réparation auprès d’iFixit. L’entreprise de réparation a commencé à travailler avec Google en 2022 pour les Pixel standards, et nous apprenons maintenant que cette collaboration s’étendra au nouveau smartphone pliable de Google.

Un porte-parole de Google a confirmé la nouvelle à 9to5Google, ce qui signifie que les acheteurs pourraient potentiellement suivre les guides de réparation détaillés d’iFixit pour remplacer un écran cassé, les ports de charge, la batterie, etc.

De plus, vous obtiendrez des outils officiels et des pièces de rechange authentiques, ce qui n’est pas négligeable dans le domaine de la réparation. Cela dit, Google recommande toujours aux propriétaires de passer par un professionnel, surtout pour un appareil aussi unique et coûteux. Google propose des services de réparation sur place ou par courrier, mais il est bon de savoir que vous pouvez vous lancer dans le bricolage si vous l’osez.

Une aubaine pour les acheteurs

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que la réparation de l’écran comprend l’écran pliable extérieur et intérieur. Cependant, les smartphones pliables sortis jusqu’à présent sont difficiles à réparer, nous devrons donc attendre de voir à quoi ressemble le processus.

Pour procéder à une autoréparation de votre Pixel Fold, vous devrez acheter les pièces et outils nécessaires auprès d’iFixit, qui vous fournira des instructions étape par étape sur la façon de réparer votre appareil. Bien que le Pixel Fold dispose actuellement d’une page de présentation sur le site iFixit, aucun guide officiel ni aucune pièce n’ont été publiés ou mis en vente pour le moment. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle d’iFixit, qui ne devrait pas tarder, espérons-le.