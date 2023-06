Nothing dévoile sa collaboration avec Swedish House Mafia pour le Glyph Sound Pack personnalisable

Nothing, la société fondée par Carl Pei, ancien cofondateur de OnePlus, s’apprête à sortir son deuxième smartphone, le Nothing Phone (2), le mois prochain. Le smartphone suscite déjà beaucoup d’enthousiasme, grâce à son design unique et à sa promesse de performances de niveau premium à un prix inférieur.

Pei a peu à peu révélé des informations sur le futur smartphone, censées le distinguer de la concurrence. Jusqu’à présent, nous disposons de minuscules détails sur le design et d’un ensemble presque complet de spécifications.

Cependant, alors que nous attendons le dévoilement officiel de l’appareil le 11 juillet, de nouvelles informations continuent de nous parvenir sur ce à quoi nous devons nous attendre. Par exemple, le compte Twitter officiel de Nothing a révélé hier que le Nothing Phone (2), et éventuellement le Nothing Phone (1), incluront un Glyph Sound Pack composé exclusivement par le groupe de musique House Swedish House Mafia.

« Nous sommes honorés de travailler avec les pionniers de la musique house, la Swedish House Mafia, pour dévoiler à la fois Glyph Composer et notre premier Glyph Sound Pack », a déclaré Carl Pei, PDG et cofondateur de Nothing. « Axwell, Steve et Sebastian ont été les premiers soutiens de Nothing, et il nous a donc semblé naturel d’innover avec eux sur un produit avec que la communauté Nothing va produire en utilisant cette plateforme ».

Nothing x Swedish House Mafia@swedishousemfia have composed an exclusive Glyph Sound Pack for Phone (2), giving you a taste of what’s coming up. With the new Glyph Composer, you can personalise and remix Swedish House Mafia’s custom sounds. Tap the pads to trigger different… pic.twitter.com/ODbtj04AAm — Nothing (@nothing) June 26, 2023

Le nouveau pack de sons fera partie du nouveau Glyph Composer qui vous permettra de remixer et de créer vos propres sons personnalisés basés sur les tonalités existantes. Le compositeur comprend des pads qui, lorsqu’ils sont touchés, peuvent déclencher différentes combinaisons de sons et de lumières, ce qui vous permet de créer des sonneries Glyph et des effets de lumière uniques.

Une excellente personnalisation à venir

Le Glyph Composer et le Swedish House Mafia Glyph Sound Pack ne seront pas exclusifs au Nothing Phone (2), mais seront également disponibles sur le Nothing Phone (1), comme indiqué dans l’annonce. Cela signifie qu’il s’agira très probablement d’une fonctionnalité incluse dans Nothing OS 2.0, qui sera disponible pour les deux appareils.

L’interface Glyph a été l’une des caractéristiques les plus remarquables du Nothing Phone (1) et je suis sûr qu’il en sera de même pour le Nothing Phone (2). La possibilité de créer ses propres remix de combinaisons de lumières et de sons de musique house sera certainement un atout pour les fans de personnalisation. J’ai hâte de voir ce que Nothing a encore en réserve pour son nouvel appareil.

Rendez-vous le 11 juillet 2023 à 17h00 (heure de Paris) pour assister au lancement complet du Phone (2).