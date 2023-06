La fuite du boîtier de l’iPhone 15 Pro Max révèle un important changement de design

Les modèles iPhone 15 Pro devraient bénéficier de changements majeurs en matière de design. Du port USB Type-C sur un iPhone pour la première fois aux bordures les plus fines sur un iPhone, il y a beaucoup à attendre. Ceci étant dit, il semble que nous ayons la confirmation d’un autre changement de design majeur pour les modèles 15 Pro.

D’après les images partagées par Majin Bu, il semblerait qu’Apple abandonne le bouton « Sonnerie/Silencieux », vieux de 16 ans, au profit d’un tout nouveau « bouton personnalisé » pour le modèle phare iPhone 15 Pro Max. Cela corrobore une fuite antérieure de Ming-Chi Kuo. Il s’agit de l’un des plus grands changements de design pour le modèle phare de l’iPhone. Auparavant, le bouton Sonnerie/Silencieux se trouvait dans le coin supérieur gauche du cadre central pour faciliter le basculement. Les étuis pour iPhone s’adaptaient au même principe de conception.

Toutefois, il semble que ce principe soit sur le point de changer. L’image partagée révèle une découpe « plus large et plus arrondie » dans le coin supérieur gauche du cadre central. Cette découpe va apparemment loger la présumée touche personnalisée. Le géant technologique de Cupertino pourrait l’appeler le bouton Action, dérivé du bouton Action de la Watch Ultra.

Si c’est le cas, cela peut s’avérer pratique à plus d’un titre.

Par exemple, outre la mise en sourdine des notifications et des appels, vous pourrez mapper ce bouton pour déclencher n’importe quelle fonctionnalité comme l’activation de Siri, le lancement d’applications spécifiques, le déclenchement de commandes spécifiques, la possibilité de l’utiliser comme obturateur d’appareil photo, et bien plus encore.

D’autres changements attendus

Par ailleurs, d’autres modifications du design, telles qu’une plus grande bosse pour la caméra, une option de couleur rouge foncé et des coins arrondis, sont encore en cours d’élaboration. Sur le plan matériel, le chipset A17 Bionic devrait alimenter la gamme. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus bénéficieront également de quelques améliorations. La gamme iPhone 15 devrait arriver en septembre. Il reste donc du temps pour que des éléments concrets émergent.

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la gamme d’iPhone 2023.