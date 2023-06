Telegram se dote d’une fonction de « Stories »

Le PDG de Telegram, Pavel Durov, a annoncé que l’application de messagerie lancerait bientôt sa propre version de Stories. Cette décision intervient après des années de demandes de la part des utilisateurs, plus de la moitié des demandes de fonctionnalités reçues par Telegram étant liées aux Stories.

D’abord hésitante en raison de la présence généralisée de la fonctionnalité sur d’autres plateformes, Telegram a décidé d’écouter ses utilisateurs et d’innover sur les formats existants. La prochaine fonctionnalité Stories sur Telegram offrira plusieurs aspects uniques.

Caractéristiques clés

Confidentialité et personnalisation

Les utilisateurs auront un contrôle précis sur les personnes qui peuvent voir leurs Stories. Ils peuvent choisir de rendre leurs histoires visibles à tout le monde, uniquement à leurs contacts (avec des exceptions), à un groupe de contacts sélectionnés ou à une liste d’amis proches. Les utilisateurs ont ainsi un contrôle total sur l’audience de leur story.

Une interface compacte et accessible

Les Stories seront commodément situées dans une section extensible en haut de la liste des discussions, permettant un accès facile sans occuper un espace précieux sur l’écran. Cette conception rationalisée garantit une expérience utilisateur transparente lors de la navigation dans les discussions.

Flexibilité et gestion

Les utilisateurs de Telegram auront la possibilité de masquer les Stories publiées par n’importe quel contact. En les déplaçant dans la liste « Caché » de la section Contacts, les utilisateurs peuvent désencombrer leur écran principal et donner la priorité au contenu qu’ils souhaitent voir.

Fonctionnalités créatives et prise en charge d’un double appareil photo

En plus d’un ensemble d’outils puissants d’édition de photos et de vidéos, les utilisateurs pourront ajouter des légendes, des contextes, des liens et étiqueter d’autres personnes dans leurs Stories. Les Stories de Telegram prendront également en charge la fonctionnalité de double caméra, permettant aux utilisateurs de capturer des photos et des vidéos simultanément avec les caméras avant et arrière.

Éphémérité et amélioration du profil

Les utilisateurs auront la possibilité de choisir la durée de vie de leurs Stories, entre 6, 12, 24 ou 48 heures. Ils pourront également choisir un affichage permanent sur leur page de profil, à l’instar des Stories d’Instagram. L’enregistrement des Stories sur la page de profil fournira une représentation plus complète et colorée des utilisateurs, permettant aux autres d’explorer leur contenu et d’en apprendre davantage sur eux.

L’introduction des Stories sur Telegram n’améliorera pas seulement l’expérience des utilisateurs individuels, mais profitera également aux chaînes. Telegram prévoit de permettre le transfert des messages des chaînes vers les Stories, ce qui augmentera la visibilité et le nombre d’abonnés pour les propriétaires de chaînes.

Disponibilité

La fonction « Stories » de Telegram est actuellement dans sa phase finale de test et devrait être disponible au début du mois de juillet.

Du Rove, fondateur et PDG de Telegram, a déclaré à propos de cette annonce,