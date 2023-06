Le Vision Pro pourrait être dépourvu de certaines fonctionnalités lors de son lancement

by

by

Le casque Vision Pro d’Apple n’est même pas encore commercialisé, et il pourrait ne pas l’être avant un an. Mais cela n’a jamais empêché Apple de travailler sur ce qui va suivre et un récent rapport suggère qu’il ne s’agit pas d’un, mais de deux nouveaux casques.

Malheureusement pour les aspirants au Vision Pro, ce même rapport suggère également qu’Apple retiendra certaines fonctionnalités de visionOS pour le moment où ces successeurs seront partagés avec le public — et le pire, c’est qu’il s’agit de fonctionnalités qui avaient été initialement prévues pour le lancement du Vision Pro.

Cependant, Apple semble avoir choisi de retarder ces fonctionnalités logicielles jusqu’à ce que la prochaine génération de matériel soit prête, ce qui, entre autres choses, pourrait suffire à donner aux potentiels acheteurs une raison d’envisager d’attendre — non pas que j’imagine que les gens fassent la queue pour acheter cet appareil incroyablement cher, même s’il s’avère être le meilleur casque VR jamais fabriqué.

Dans sa lettre d’information hebdomadaire Power On, Mark Gurman, de Bloomberg, rapporte qu’Apple n’a pas une, mais deux nouvelles versions du casque Vision Pro en cours de développement, dont l’une sera beaucoup moins chère. Apple n’a annoncé le Vision Pro que le 5 juin lors de la conférence WWDC, mais la société a déjà transféré certains employés de ce projet vers des équipes qui travaillent sur la suite de la gamme AR/VR d’Apple.

Des fonctionnalités logicielles retardées

Nous avons déjà entendu parler des deux nouveaux modèles Vision Pro, mais le dernier rapport de Gurman suggère que les nouvelles fonctionnalités logicielles seront lancées avec ces modèles mis à jour, plutôt qu’avec le premier casque — même si celui-ci ne sortira pas avant 2024.

Selon Gurman, Apple travaille sur « la possibilité d’afficher plusieurs écrans de bureau Mac lorsqu’ils sont connectés sans fil à un Vision Pro », alors que le premier Vision Pro ne se connectera qu’à un seul bureau lors de son lancement. Il est également suggéré qu’Apple Fitness+ sera intégré d’une manière ou d’une autre, ce qui permettra aux porteurs de casques de s’entraîner tout en étant dans un monde AR/VR.

Enfin, Gurman indique qu’Apple souhaite également offrir « la possibilité à plusieurs utilisateurs du Vision Pro, dans le cadre d’une conférence FaceTime à plusieurs personnes, d’utiliser Personas ». Le Vision Pro, qui devrait être commercialisé au cours du premier semestre 2024, ne permettra que des appels individuels avec les avatars 3D d’Apple.

Il est encore trop tôt pour savoir quand Apple annoncera ces nouveaux casques, et nous ne savons pas non plus combien coûtera le modèle le moins cher.

En d’autres termes, il faudra probablement s’abstenir de dépenser 3 499 dollars pour le Vision Pro l’année prochaine — du moins, à moins qu’Apple ne confirme que ces fonctionnalités seront rétrocompatibles lorsqu’elles arriveront enfin.