L’IA Bing de Microsoft, alimentée par ChatGPT, vient de se doter de la reconnaissance d’images

Microsoft est en train d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à son chatbot Bing qui augmentera considérablement la valeur utilitaire de l’IA, à savoir la reconnaissance d’images.

Bing Vision est actuellement testé par un petit nombre d’utilisateurs du chatbot, comme le rapporte Neowin, et permet à ces personnes de télécharger une image pour une requête. En d’autres termes, au lieu de taper du texte, vous pouvez envoyer une image à l’IA, qui l’identifiera et fournira des informations sur l’image.

Neowin signale quelques personnes sur Twitter qui ont joué avec Bing Vision, et leurs résultats incluent le chatbot qui identifie un temple égyptien à partir d’une photo, ce qui est un bon exemple de la façon dont vous pourriez utiliser la fonction.

Dans un autre cas, le chatbot a reçu un scan d’une équation mathématique et l’a correctement identifiée comme étant « l’équation de Schrodinger ». Dans un autre exemple, un dessin humoristique est analysé et expliqué par l’IA.

Oh, how cool is that! Just noticed that I have access to #Bing chat’s image features! @MParakhin reading German text from images needs some work. ☺️ #ai pic.twitter.com/04JfV66PAL

— Karsten Lehmann (@Klehmann79) June 23, 2023